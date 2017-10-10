Роспотребнадзор назвал причины массовой вспышки менингита в Екатеринбурге. Об этом сообщила пресс-служба управления Роспотребнадзора по Свердловской области.



В заявлении говорится, что сотрудники ведомства проверили пробы воды, взятых в одном из районов Екатеринбурге, где дети массово заболели менингитом. Результаты на вирусологические показатели (энтеровирусы) отрицательные.



Предположительными причинами массового заболевания являются неудовлетворительные санитарно-гигиенические условия проживания, несоблюдение правил личной гигиены, отсутствие централизованных систем водоснабжения и канализации, употребление сырой воды из скважин.



Напомним, в период с 15 сентября по 8 октября в поселке Верх-Исетского района было зарегистрировано 44 случая заболеваний детей и взрослых, предварительный диагноз «вирусный менингит». Все заболевшие находятся в городской клинической больнице N40.



Кроме этого, следственные органы проводят проверку по данному факту.

по сообщению портала "Вести Урала"