Сауна снижает риск развития гипертонии у мужчин

Финские учёные выяснили, что регулярное посещение сауны снижает риск развития гипертонии у мужчин. Исследование длительностью в 22 года проводилось на более чем 1,5 тыс. добровольцах.

Исследование ученых из Университета Восточной Финляндии показало, что у мужчины, которые посещают сауну не менее 4 раз в неделю, уменьшают риск гипертонии почти на 50%. Исследователи считают, что под воздействием горячего пара происходит процесс расширения кровеносных сосудов, что помогает взрослому человеку преодолевать состояние хронического стресса. Во время пребывания в парилке температура тела может повышаться на 2° C, сосуды при этом расширяются. Также, по данным ученых, парная улучшает состояние эндотелия сосудов, что тоже вносит свой вклад в снижение рисков.