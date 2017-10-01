Медики рассказали, зачем людям нужен аппендикс

Зарубежные ученые рассказали, для чего все же нужен аппендикс. Как оказалось, он играет не последнюю роль в организме и жизненно важен для деятельности иммунной системы человека.

Как оказалось, здоровье во многом зависит от этой узкой трубочки длиной в 6 см. По словам ученых, аппендикс является главным источником полезных бактерий в организме. Он располагается возле органов пищеварительной системы и заботится о ее нормальном функционировании, сообщает Версия.Инфо.

При этом ученые говорят, что, согласно статистике, смертность от воспаленного аппендикса высока, поэтому при появлении резких болей в животе нужно обязательно обращаться к врачу.