Бесплатная вакцинация от гриппа охватила всю Москву

В столице стартовала программа вакцинации от гриппа. Причём сделать прививки можно будет не только в поликлиниках, но и на станциях метро.



Горожане получили возможность пройти бесплатную вакцинацию от гриппа у 12 станций столичного метро, рассказали в пресс-службе подземки. Прививочные пункты с понедельника по пятницу работают с 8:00 до 20:00, в субботу – с 9:00 до 18:00, а в воскресенье – с 9:00 до 16:00.



Эти мероприятия совместно организуют департаменты транспорта, ЖКХ и здравоохранения. Для того чтобы не возникало никаких бюрократических проволочек, необходимо при себе иметь паспорт. Кроме подземки бесплатную вакцинацию от гриппа москвичи смогут пройти в 73 центрах государственных услуг.



Процедура производится только с письменного согласия пациента и только для граждан Российской Федерации, достигших 18 лет.



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