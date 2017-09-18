Самарская лаборатория первой в стране выпустит персонифицированные эндопротезы

7 сентября руководители Самарского национального исследовательского университета имени С.П. Королева и Самарского государственного медицинского университета подписали соглашение о реализации совместных научно-исследовательских проектов с представителями вузов и университетских клиник Франции. Ключевой проект предусматривает создание в Самаре международной лаборатории аддитивных технологий, которая первой в России запустит производство персонифицированных эндопротезов.



Перед подписанием соглашения представители университета Жана Моне и Высшей горной школы, а также французского госпиталя "Северный" и лаборатории "Сенбиоз" из Сент-Этьена побывали в лаборатории аддитивных технологий Самарского национального исследовательского университета имени С.П. Королева. Сотрудники лаборатории рассказали гостям обо всех стадиях создания персонифицированных эндопротезов, изготовленных методом селективного лазерного спекания. Для "выращивания" эндопротезов будет использоваться 3D-принтер, которым располагает лаборатория.



Как пояснила научный сотрудник лаборатории аддитивных технологий Виктория Кокарева, специалисты вуза сотрудничают с учеными СамГМУ по данному направлению два года. За этот период сотрудники лаборатории аддитивных технологий изготовили ряд имплантов, среди них - образец шейного позвонка и образцы имплантов мелких суставов кисти. Ученые СамГМУ в свою очередь провели доклинические испытания этих образцов на животных, чтобы проверить как импланты интегрируются с тканями живых организмов. Как показали исследования, после экспериментов животные чувствуют себя хорошо. Ожидается, что после проведения всех клинических испытаний "распечатывание" индивидуального эндопротеза займет не более 2-3 часов.

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