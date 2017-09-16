Минздрав: в России создана уникальная вакцина от гриппа

Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова заявила, что Институтом эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи была разработана новая уникальная вакцина против от гриппа А всех штампов.

Ранее вакцина создавалась только против сезонных вирусов, а теперь в вакцине включены не только распространенные штаммы гриппа А, но также разные штаммы птичьего гриппа и несколько других штаммов. В Минздраве считают, что отечественная вакцина полностью заменит импортную, передает ТАСС.

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Северном полушарии в этом сезоне будут циркулировать три штамма гриппа, один из которых ранее не был широко распространён и иммунитет к которому у россиян не сформирован.