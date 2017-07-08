ВОЗ: оральный секс может привести к смертельному заболеванию

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) выпустила сообщение о смертельной опасности орального секса. Одна из инфекций, передающихся половым путем, гонорея, становится неизлечимой.

Бактерии Neisseria, вызывающие гонорею, привыкают к антибиотикам и не реагируют на них. По данным ВОЗ, зафиксировано три случая: в Японии, Франции и Испании, когда инфекция не поддалась лечению не одной схеме.

Ежегодно гонореей заражаются 78 млн человек. Медики поясняют, что заразиться можно, практикуя оральный секс, - передает BBC. Неизлечимая форма чаще встречается у однополых пар.

По данным ВОЗ, 97% национальных медицинских ведомств информируют о том, что гонорея уже невосприимчива к ципрофлоксацину, растет устойчивость к азитромицину, и даже антибиотикам последнего поколения - цефалоспоринам.