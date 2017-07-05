Медики нашли простой способ вычислить скрытых психопатов

Канадские психиатры нашли простой способ распознать в человеке нарушения психики. Врачам известно, что потенциальные психопаты особым поведением себя не выдают и могут вести обычный образ жизни.

Психиатры Канады с помощью экспериментов выяснили, что человека с возможными склонностями к деструктивному поведению можно распознать по пищевым предпочтениям, сообщает издание «МедикФорум».

Человек с проблемной психикой будут выбирать напитки и еду с определенным вкусом. Чаще нарушения психики встречаются у людей, которые предпочитают черный кофе, горький грейпфрут и острые специи.

При этом врачи отмечают, что не все психопаты – агрессоры. Как раз многие из этих людей не отличаются повышенной эмоциональностью и очень хладнокровны в критических ситуациях.

Главное в психически здоровой личности то, что она всегда думает о последствиях своих поступков для других людей.