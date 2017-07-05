Врачи шелеховской райбольницы не разглядели у ребенка аппендицит

Шелеховчанка обратилась в районную больницу с жалобой на сильные боли в области живота у ребенка. Их отправили домой с диагнозом «гастрит». На следующий день ребенка увезли в иркутскую Ивано-Матрёнинскую больницу с острым аппендицитом, где пришлось проводить экстренную операцию.



Как сообщает пресс-служба прокуратуры Иркутской области, факт некачественного оказания медицинской помощи в Шелеховской больнице подтвержден материалами проверки областного Минздрава. По ее результатам установлены нарушения порядка оказания медицинской помощи и отказ от оказания медицинской помощи, повлекший неблагоприятные последствия.



Прокуратура города в интересах ребенка подала иск в Шелеховский городской суд с требованием компенсировать моральный вред. В итоге с Шелеховской районной больницы взыскали 65 тысяч рублей.

по сообщению портала "ТЕЛЕИНФОРМ"