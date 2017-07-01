Эксперты назвали главные причины мигрени

Причин мигрени может быть великое множество и многое зависит от конкретной ситуации, но есть основные показатели, которые могут спровоцировать головную боль. Их изложил врач Сальваторе Наполи.

Сальваторе Наполи –практикующий медик Центра неврологии Новой Англии, пишет kp.ru.

Доктор назвал основные причины, которые провоцируют появление мигрени: достаточно устранить их, и головная боль не будет вас мучить.

В первую очередь, по словам Сальваторе, голова может болеть по причине недосыпа или, напротив, излишне долгого сна. Так что спасть надо в меру, то есть по 7 -8 часов в сутки. При этом сон должен быть спокойный.

Другая основная причина мигрени – недостаток в организме эндорфинов, которые еще называют «гормонами радости». Эндорфинов недостает у того, кто находится в депрессии или страдает храпом. Уровень «гормонов радости» занижен и у тех, кто злоупотребляет кофе и напитками, содержащими кофеин.

А третья причина мигрени известна всем: это алкоголизм (похмельный синдром) и высокое артериальное давление. При этом врач обращает внимание на то, что алкоголь перед сном – двойной удар по организму и прямая гарантия того, что утром голова станет раскалываться от боли.