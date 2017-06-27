Ученые объяснили, почему не стоит пить кофе сразу после пробуждения

Ученые из Австралии провели исследование физического и психического состояния человека, который только что выпил утренний кофе. После этого специалисты однозначно заявили, кофе сразу после пробуждения опасен для здоровья.

В утренние часы организм человека особенно подвержен стрессам, а кофе способствует выбросу в кровь дополнительного гормона стресса – кортизола, поясняет РИА ФАН. Думается, не нужно объяснять, что день с утренней чашечкой кофе вряд ли начнется удачно.

Специалисты советуют употреблять бодрящий напиток не менее, чем через два часа после подъема, например, когда вы уже добрались до работы и начинаете свой трудовой день.