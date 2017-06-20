Электричеством можно вылечить венерические заболевания

Ученые из Австрии уверены, что для борьбы с венерическими болезнями совсем не нужно использовать лекарства и ходить на многочисленные процедуры. Электрический метод способен убить гонококки за несколько минут.

В новой методике к половым органам подносят электрический провод, который за несколько минут может легко победить гонококки и кандидоз. Закрепляется специальный платиновый электрод, а внутрь уретры вводится графитовая палочка. Гонококки сами заряжают аккумулятор, но в процессе умирают, сообщает HotGeo.

Автор исследования из Венского института вирусологии Соломон Каплан говорит, что венерические болезни можно победить простым аккумулятором, который по мощности не превышает аккумулятор мобильного телефона.