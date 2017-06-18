Медики рассказали, как правильно принимать лекарства

Медики указали на несколько грубых ошибок, которые допускают пациенты при приеме лекарств. Даже незначительные неправильные действия могут снизить эффект медикаментов, либо вообще свести его на нет.

Большинство лекарств нужно запивать обычной водой, подогретой до комнатной температуры, а не тем, что налито в чашке. Тот же чай значительно замедляет транспортировку лекарства, а кофе и вовсе расщепляет активные вещества.



Немаловажно, когда принимать таблетки: до, во время, или после еды. Тем, которые принимаются с едой, нужно правильно подобрать «гарнир», поскольку лекарствам подходит не всякая еда. Например, пища, богатая клетчаткой, ускоряет выход действующего вещества препарата из организма, отмечают «Актуальные новости».

Принимать назначенные врачом медикаменты следует строго в одно и то же время. Особенно это важно во время принятия антибиотиков. Пониженная концентрация ввиду забывчивости приема может ослабить лечебный эффект. Если лечебный курс предусматривает употребление нескольких препаратов, то между приемами следует делать 10-минутный перерыв.

Назначенный курс необходимо пройти до конца, даже если вы почувствовали улучшение. Иначе болезнь может вернуться.



