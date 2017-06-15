Почему обязательно нужно есть черешню

Специалисты из США заявляют, что в черешне имеется много полезных веществ, которые возобновляют зрение, улучшают память, хорошо влияют на обмен веществ и общее состояние здоровья.

Присутствующий в ней бета-кератин защищает зрение, витамин С и мелатонин укрепляют здоровье, улучшают процессы памяти и нормализуют обмен веществ. Кроме того, витамин С и глюкоза, содержащиеся в этих ягодах, в большом количестве помогут организму быстро восстанавливать запас сил и энергии, сообщает OAnews.

Также данная ягода укрепляет сердечно-сосудистую систему, тем самым сокращая риск появления инсульта, инфаркта. Кроме того, черешня хороша при профилактике онкологических заболеваний, добавили ученые. По их словам, причина кроется в высоком содержании таких антиоксидантов, как антоциан и квертецин.

Для оздоровления во всех сферах человек должен съедать как минимум три килограмма черешни в год.