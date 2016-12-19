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Настойку боярышника изымут из пензенских аптек

19 декабря 2016, 15:37 [ «АН-онлайн» ]

Настойку боярышника изымут из пензенских аптек

В Пензе настойку боярышника изымут из муниципальных аптек.

По другим аптекам планируется завтра провести рейд, в котором примут участие сотрудники организаций контролирующих этот сегмент товаров, депутаты, представители администрации города и общественных организаций.

Продукция типа настойки боярышника будет изъята из муниципальных аптек, до выяснения производителя, поставщика и результатов экспертизы, которая должна определить безопасность этого лекарственного средства.

по сообщению портала "ПЕНЗА-ПОСТ" 19.12.16

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