Врачи и политики – к медицине будущего

«Смысл всей нашей политики – сбережение людей», – сказал Владимир Путин в своём послании к Федеральному собранию от 1 декабря 2016 года. Врачи России оказались солидарны и уже преступили к созданию и реализации тактики и стратегии достижения этой цели. Ведь кто же, если не врач каждый день проводит в борьбе за сохранение здоровья и спасение жизни каждого пациента, на всех фронтах борется за хорошее самочувствие, долголетие и благополучное продолжение рода людей. Именно обычный врач, сталкивающийся с этим каждый день, тонко знает все нюансы и проблемные узлы законодательства и функционирования системы здравоохранения, мешающие жителям России получать более качественную и эффективную медицинскую помощь, и может подсказать чиновнику эти недоработки.

Под таким лейтмотивом в понедельник, 28-го ноября, стартовала трёхдневная стратегическая проектная сессия Ассоциации Заслуженных врачей России (АЗВРФ), в которой приняли участие более двухсот (!) Заслуженных врачей из восемнадцати субъектов ЦФО РФ, а также представители законодательной и исполнительной власти, руководители социального блока правительств и территориальных органов здравоохранения ЦФО.

На встрече врачи утвердили план действий на 2017 год, а также описали видение «медицины будущего» к 2025 году и согласовали пошаговую стратегию её воплощения.







Девиз сессии звучал как "создание в России общедоступной МЕДИЦИНЫ НАРОДНОГО ДОВЕРИЯ", при которой любой россиянин сможет получать эффективную медицинскую помощь, не боясь за последствия и не сомневаясь в качестве препаратов. А врач будет иметь возможность лечить людей, не растрачивая силы на поиски дополнительного заработка, не отягощаясь избыточной нормированностью или бюрократическими проволочками, сопровождающими визит к врачу того же пенсионера, вынужденного по несколько раз получать талончики на прём и томиться в очередях.

Резкую критику со стороны докторов вызвала работа частных страховых компаний, привлечение которых к сопровождению деятельности региональных фондов ОМС обернулось ростом необоснованной бумажной волокиты. Врачи отметили, что внедрение новых методов лечения тормозится из-за отсутствия компетентных экспертов.

Львиная доля времени была уделена вопросу имиджа российской медицины и факту подмены понятий «качества» и «эффективности» оказываемых услуг. Врачи выражали мнение, что запутавшись в рекламных слоганах, покупая лекарства или выбирая способ лечения, люди всё чаще идут за «качеством», забыв при этом, что первоочередной целью медицины должна быть «эффективность».



Кроме того, выбор пациентами методов лечения должен быть осознанным и опираться на достоверную, проверенную и полную информацию. Например, протезы, с помощью которых сегодня принято решать проблемы повреждения костей и суставов, отторгаются организмом больного чаще, чем в 10 случаях из 100, к тому же импланты имеют гарантию не более 15 лет (шведский регистр эндопротезирования указывает среднюю гарантию любых имплантов 6 лет), замена же – весьма дорогостоящая операция, повторно проводимая за счёт личных средств пациента. Мало того, что пациент на полгода лишается трудоспособности, имплант сразу приживается только у 85% пациентов, а раз в 10 лет протез необходимо менять и техника проведения операции не позволяет её осуществлять более 3-х раз за жизнь пациента. Таким образом, человек, прошедший лечение, с помощью постановки импланта, гарантировано становиться инвалидом в срок не позднее 30 лет с момента первой операции. И тем не менее это единственный массовый метод лечения, предлагаемый населению у нас, в Европе и США.







На сессии профессором Е. Волковым было озвучено, что исследования российских учёных давно показали, что есть возможность запустить процесс восстановления костной и хрящевой ткани не прибегая к новым операциям.

В ходе сессии было создано десять рабочих групп по темам «Народное доверие в сфере охраны здоровья, как фактор обратной связи с населением», «Наставничество в медицинской среде», «Обязательное медицинское страхование – вопросы, проблемы, решение», «Новая стратегия взаимодействия в рамках 4П-медицины», «Мониторинг обращения продукции на рынке здравоохранения», «Разработка и внедрение медицинских технологий в систему ОМС», «Снижение бюрократизации медицины», «Осознанное управление здоровьем», «Культура питания, как основа здоровья нации», «Здоровые дети – здоровая Россия».

Особый акцент врачи сделали на профилактике заболеваний. Ведь именно благодаря государственным программам скрининга и ранней диагностики смертность, например, от рака молочной железы (по данным международного центра по изучению рака при всемирной организации здравоохранения Globocan), в Германии в полтора раз ниже чем в России.

На совещании врачи поставили цель увеличить среднюю продолжительность жизни россиянина до 80 лет.

Современные технологии позволяют врачам создать единое коммуникационное пространство. На сессии был разработан научно-информационный агрегатор: интернет-портал «ДОСТУПНАЯ МЕДИЦИНА», выполняющий также функцию экспертной системы в области полного спектра медицинских услуг.

С его помощью пациент сможет быстро находить медицинские учреждения, лекарство, описание болезни, записаться на приём в ближайшую клинику, а также иметь обратную связь с врачами любого региона и получить быструю консультацию. Портал откроет возможность бесплатного интерактива не только с медиками, но именно с Заслуженными врачами. Медицинские работники в свою очередь смогут постоянно повышать уровень квалификации, общаться с экспертным сообществом, заявлять о своих разработках и внедрять их в жизнь.







На портале в описании способов лечения той или иной болезни, будет список только тех лекарств, препаратов, медицинских продуктов, а также технологий, которые прошли независимую экспертизу в лабораториях АЗВРФ и получили одобрение Заслуженных врачей. Таким образом общественная организация врачей выступит своеобразным фильтром, отсеивающим недобросовестных производителей. Медицина станет безопаснее.

Заслуженные врачи ставят на первое место не только эффективность, но прежде всего безопасность препаратов, так как лекарство должно лечить с минимальными побочными свойствами. Если сам по себе показатель эффективности низкий, то лекарство не должно применяться, так как побочные свойства нанесут больше урона здоровью пациента. Совершенно недопустимо, что таких препаратов с сомнительной эффективностью на рынке очень большой процент – прокомментировал ситуацию Президент Ассоциации Заслуженных врачей Российской Федерации, Заслуженный врач, доктор медицинских наук, профессор Виктор Егоров.