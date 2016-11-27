Между риском инсульта и годом рождения существует прямая связь - ученые

Ученые Ратгерского университета (США), проанализировав данные более 225 тысяч случаев инсульта с 1995 по 2014 годы, пришли к заключению, что между годом рождения и риском инсульта существует прямая связь.

У людей, родившихся в период бэби-бума с 1945 по 1954 годы, наблюдался самый низкий риск ишемического инсульта, нежели у родившихся до или после этого периода. Так, у родившихся с 1965 по 1974 год он был вдвое выше.

Сейчас число инсультов среди людей от 35-50-летних снова стало расти. Специалисты объясняют это несколькими факторами: больные не следуют предписаниям врача и не регулярно принимают прописанные врачами лекарства, например, от гипертонии. Во-вторых, все больше людей страдают от диабета и ожирения, провоцирующими сердечно-сосудистые заболевания.





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