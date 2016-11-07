Екатеринбург стал территорией риска по распространению кори
7 ноября 2016, 12:32 [ «АН-онлайн» ]
Екатеринбург стал территорией риска по распространению кори. Об этом сообщила пресс-служба областного управления Роспотребнадзора.
По данным ведомства, Екатеринбург стал территорией риска по распространению кори. В частности,в городе отмечаются неудовлетворительные темпы иммунизации населения города против болезни. С начала этого года 2090 детей до 17 лет не привиты против кори, 803 ребенка в возрасте от 6 до 17 лет имеют только одну прививку.
Главный государственный санврач по Свердловской области в Екатеринбурге распорядился до 10 ноября провести подчищающую иммунизацию против кори среди детей, не привитых в соответствии с Национальным календарем профилактических прививок. Также будут приняты меры по активному выявлению и иммунизации против кори неучтенных групп населения, усилены меры по профилактике в лечебных учреждениях, детских образовательных организациях, предприятиях торговли, транспорта, коммунальной и социальной сферы.
Отметим, что с 2010 года в Екатеринбурге заболеваемость корью регистрировалась на спорадическом уровне, поэтому жители города стали отказываться от прививок против кори. Однако в 2016 году завозной случай кори привел к распространению заболеваемости среди не привитых жителей.
Напомним, Министерство здравоохранения России обеспокоено ситуацией с ВИЧ в Свердловской области.
по сообщению портала "ВЕСТИ УРАЛА" 04.11.16