В Новосибирске медики открыли метод, позволяющий лечить болезнь ног

Уникальное открытие сделали медики Новосибирска. Они первыми в России открыли методику, позволяющую бороться с постфлеботромботической болезнью.

При этом специалисты новосибирского НИИ патологии кровообращения имени Мешалкина не только изобрели, но планируют внедрять новшество. Уже в этом году медики намерены сделать около полутора десятка подобных операций, сообщает rg.ru.

Метод уникален тем, что позволяет восстановить просвет травмированного участка магистральной вены. В будущем новосибирские медики планируют обратиться за финансированием таких операций в нашей стране.

По словам специалистов, открытый метод крайне важен. Ведь на данный момент болезни подвержены миллионы россиян. Недуг сильно осложняет им жизнь. Возникают отеки, хромота, ограничение подвижности. Пациенты вынуждены постоянно принимать лекарства. Им тяжело работать.

Кстати, подобную технологию активно внедряют и в мире.