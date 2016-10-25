Врачи считают, что чай провоцирует рак простаты

Медики имеют в виду чай всех видов – и черный, и зеленый, и все другие оттенки этого напитка, но только если вы откровенно ими злоупотребляете. Точнее сказать, вреден не сам чай, а его чрезмерное употребление.

Ученые выявили закономерность между злоупотреблением чая и последствиями от этого в виде рака простаты (для мужского организма. конечно). Такой вывод сделали исследователи Университета Глазго, передает «Росбалт».

Ученые провели анализ медицинских данных, взятых у 6 тысяч мужчин в возрасте от 21до 75 лет и выяснили, что в большинстве случаев испытуемые страдают от простатита, а иногда дело доходит и до рака предстательной железы.

Негативный эффект проявляется, если выпивать более 7 чашек чая в день, - тогда, по выводам ученых, риск спровоцировать рак предстательной железы – около 50%.

Медики уточняют, что если, например, зеленым чаем не злоупотреблять, то он, напротив, способствует отличному функционированию мозга, спасает от переутомления и купирует стресс. Причина – наличие в чае кофеина и L-тианина.