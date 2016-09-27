Чеченских врачей будут обучать в Японии

Минздрав Чечни 27 сентября подписал меморандум о сотрудничестве с крупнейшими центрами Японии в области лечения онкологии и кардиологии, сообщает министр здравоохранения республики Эльхан Сулейманов.

В настоящее время в Чечне находится делегация представителей японского Минздрава, которая выразила готовность к долгосрочному сотрудничеству с медицинским сообществом Чеченской Республики. Специалисты Японии готовы делиться передовым опытом и технологиями для лечения населения Чечни по социально значимым заболеваниям – онкология и сердечно-сосудистые болезни.

Сообщается, что по итогам встречи представители двух стран подписали меморандум о взаимовыгодном сотрудничестве, - теперь Чечня сможет напрямую работать с ведущими японскими клиниками. Но и это не все: сотрудничество подразумевает обучение докторов Чеченской Республики на базе Центра онкологии и сердечно-сосудистых заболеваний префектуры Осака. Врачам Чечни станут доступны онлайн-консультации японских врачей.