Слово «врач» снова звучит гордо

Необычная лекция прошла 8 сентября в Кировской государственной медицинской академии. В этот день студенты-старшекурсники поговорили спорте, здоровом образе жизни, качественных продуктах и перспективах развития медицины с депутатом Государственной Думы РФ Олегом Валенчуком, посетившим с рабочей поездкой один из старейших ВУЗов города.



В зале не было ни одного свободного места. Большой интерес к этой встрече вызвало не только желание поближе познакомиться с известным политиком, но и узнать из первых уст, что предпринимается в нашей области и стране по развитию медицины. Ведь в том, что при выборе профессии сделали правильный выбор, студенты не сомневаются, но хотят быть уверены в завтрашнем дне.



- Я хорошо помню свою бабушку, — рассказал Олег Валенчук. — Всю свою жизнь она помогала людям. К ней могли постучать в окно среди ночи, и она никому не отказывала в медицинской помощи. Я уверен, что профессия врача — одна из самых важных и нужных, ведь самое главное богатство любого человека — это его здоровье. Поэтому сегодня людям в белых халатах уделяется особое внимание на самом высшем уровне.



В последние годы кировская медицина вышла на новый уровень. С 2011 года в регионе построено 67 фельдшерско-акушерских пунктов, 9 отделений врачей общей практики, 5 отделений районных больниц в муниципальных образованиях Кировской области, 12 межрайонных лечебно-диагностических центров.



Программа «Земский доктор», запущенная в 2011 году, помогла решить проблему медицинских кадров на селе. С 2015 года на село могут переехать врачи в возрасте до 50 лет, в том числе и в поселки городского типа. Врачам, переезжающим работать на село, предоставляется выплата в размере одного миллиона рублей на строительство жилья. Молодым врачам на селе дополнительно предоставляется единовременная выплата от 50 до 300 тыс. рублей, врачам общей семейной практики — 200 тыс. рублей.



Если раньше акцент был сделан на привлечение врачей, то теперь усилены меры для поддержки специалистов среднего звена. Помочь в этом призвана программа «Земский фельдшер». Средним медицинским работникам при поступлении на постоянную работу в медицинские организации в сельской местности предоставляется единовременная выплата в размере 150 тыс. рублей.