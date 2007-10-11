Из театра – с пламенным приветом!

Горожанам, которые идут в театр, впору брать с собой огнетушители: красный петух в московских театрах гостит с завидной периодичностью. Так, главной новостью нынешнего театрального сезона стали не премьеры, а пожар в театре им. Ермоловой во время первого показа спектакля «Мы не одни, дорогая». По данным Управления государственного пожарного надзора Главного управления МЧС России по Москве (УГПН), признаны пожароопасными Московский экспериментальный театр под руководством В. Спесивцева, «Театр на Перовской», театр «Ромэн» и многие другие.

ЗА ПОСЛЕДНИЕ 6 лет возгора­ния в московских театрах происходили более 20 раз. В 2004 г. выгорел дотла театр «Около дома Стани­славского», что в Вознесенском переулке. Горели Театр Российской армии, Театр эстрады, театр им. Вахтангова, «Геликон-опера» и многие другие. Полноценное «крещение огнем» прошел многострадальный Музыкальный театр им. Станислав­ского и Немировича-Данченко. Он горел два раза – сначала в 2003 г., когда возгорание произошло в пристройке к зданию, и в 2005-м – во время реконструкции. Тогда площадь пожара составила около 1000 кв. м, и театр смог вернуться к нормальной работе только в августе прошлого года.

«У нас теперь совершенно безопасно, – заверила «АН» сотрудник этого театра Ирина Горбунова. – Мы установили самую современную на сегодняшний день систему оповещения, места для курения облицованы камнем – словом, предусмотрели все, что можно. Кстати, последний раз горел не сам театр – огонь перекинулся со строительных лесов на соседнем здании. Что касается первого пожара, то он был закономерным: здание находилось в таком ужасном состоянии, что непонятно, как театр не заполыхал раньше».

Пожарная охрана регулярно проверяет московские «храмы Мельпомены». Плановые осмотры проводятся примерно раз в два года, внеплановые – гораздо чаще. Инспекторы могут прийти в любой момент, чтобы проверить, как исправляются выявленные в ходе последних проверок нарушения. Если результат проверяющих не устраивает, учреждение могут оштрафовать на сумму от 20 до 40 тысяч рублей. На особо «непокорных» пожарные подают в суд, и по его решению театры закрывают на срок до 90 дней. Эту меру уже испытали на себе ТЮЗ и Театр киноактера. Сейчас очень много претензий к знаменитому театру Вахтангова: пожарные не исключают, что в скором времени придется закрыть и его.

Иногда поводом для визита пожарных становятся жалобы бдительных зрителей. Например, зимой этого года пожарные закрыли на месяц с лишним театр «Содружество актеров Таганки» по личной инициативе замначальника Управления госпожнадзора Главного управления МЧС России по Москве Александра Лукашевича.

«В кои веки меня жена в театр вытащила! Я же вместо того, чтобы наслаждаться, сидел и возмущался! – рассказывает Александр Лукашевич. – Например, я лично видел, как актер, которому по ходу спектакля полагалось курить, положил непогашенный окурок в карман. Окурок дымился вовсю! В антракте заглянул за кулисы – и увидел, что в подсобных помещениях рядом со сценой хранятся декорации, которые в случае пожара моментально превратятся в костер. В фойе стояла загораживающая проход елка… Я подал жалобу, и театр по решению суда закрыли. А жену я попросил больше меня в театры не водить».

Похожие нарушения зрители могут заметить и в других театрах. Загромождение помещений декорациями – одно из самых распространенных нарушений. По нормативам, за кулисами в так называемых карманах сцены одновременно могут находиться декорации и реквизит не более чем к двум спектаклям. Эта норма, как сообщили в УГПН, не соблюдается почти нигде. «Мы стремимся как можно тщательней выполнять требования инспекторов, – рассказал сотрудник технической службы Российского академического молодежного театра. – Но с декорациями действительно беда. Некуда их ставить! Пожарные ругаются на загроможденные служебные помещения и проходы, но с этим мы ничего поделать не можем».

Еще одна проблема – стремление администрации московских театров заработать на дополнительных местах. Для этого в проходы ставят стулья, и, если начинается пожар, люди не могут покинуть помещения, выходы оказываются забаррикадированы. Кроме того, кое-где нет противопожарного занавеса, который в случае возгорания на сцене «отсекает» ее от зрительного зала, а кулисы не пропитаны огнеупорным составом. Театр Ермоловой загорелся именно из-за этого: мощный софит долго светил на «необработанную» кулису, и она, нагревшись, вспыхнула.

С первого января нынешнего года театры горели 5 раз. Четырежды – по причине ветхости электросетей. В ходе проверок инспекторы настоятельно рекомендуют администрации модернизировать электросистему: для того чтобы полностью обновить ее, достаточно трех месяцев. Но заняться этим делом, как и обеспечить общую «пожаробезопасность» зрителей в театрах, увы, не спешат.

Горящий аргумент

МОСКОВСКИЕ театры поджигают относительно редко. От «любителей баловаться с огнем» в 2007 г. пострадал только скандально известный кинотеатр «Слава», который никак не могли поделить городские власти и бизнесмены. Выдвигалась версия о поджоге и после пожара в театре «Около дома Станиславского» – тогда местные «хозяева» настоятельно предлагали актерам освободить помещения.