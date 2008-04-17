Откапиталят и забудут

Согласно московскому Закону «О городской целевой программе по капитальному ремонту многоквартирных домов на 2008–2014 гг.» от 19.12.2007 г., ремонтироваться будут дома с наибольшей степенью износа конструктивных элементов, построенные до вступления в силу закона о приватизации жилищного фонда РФ (то есть до 1991 года). Причем такие дома капитально ремонтируют, только если они не подлежат сносу или реконструкции до 2018 года.

В Москве под эти требования подходит буквально каждый третий дом. Однако в столичном Департаменте жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города оговаривают отдельным условием, что «приоритет будет отдаваться тем домам, где созданы товарищества собственников жилья». Между тем, как отмечает Юрий Павлов, эксперт Московской федерации профсоюзов, «дома, в которых есть ТСЖ, как правило, построены относительно недавно. И в капремонте не нуждаются». А у жильцов старых домов ТСЖ не пользуются особой популярностью.

Впрочем, власти считают, что нашли выход из этого противоречия. В домах, где будет проводиться капремонт, ТСЖ будут создаваться в обязательном порядке. А это, надо сказать, занимает немало времени – нужно собрать жильцов, выбрать управляющую организацию…

Кроме того, ведомость с перечислением необходимых работ и недостатков строения составляет специальная комиссия. Жильцы в ее работе не участвуют, только на общем собрании их знакомят с уже готовым документом. А если в нем не учтены важные с точки зрения ТСЖ работы? Итоги проверки, конечно, можно и оспорить. «Для этого необходимо выполнить повторное обследование, а это дело затратное, – объяснил заместитель начальника Управления городского хозяйства Северного округа Владимир Целищев. – Для государства расточительно выполнять одну и ту же работу два раза». То есть – берите, что дают. Результаты сметы за свой счет никто оспаривать, ясное дело, не будет.

А бывает и так, что жителей вообще не считают нужным информировать о проведении ремонтных работ. В Подмосковье, например, жильцы одного из домов о капремонте узнали, только когда в их квартиры попытались войти рабочие. «Люди возмутились, – рассказывает Андрей Демидов, политолог, эксперт общественной организации Институт «Коллективное действие». – И на экстренном собрании жильцов постановили – не пускать рабочих, пока не предъявят хотя бы смету…»

Капремонт власти обещают выполнить бесплатно даже в приватизированных квартирах. Но лишь тот минимум работ, который утвержден ими по списку. Так что если пенсионер, живущий в приватизированной квартире, захочет, скажем, поменять ванну, ему придется делать это за свой счет.

«Думаю, по ходу ремонта жителям так или иначе придется финансово поучаствовать в процессе, – уверен Андрей Демидов. – Существует много способов перекрытия сметы – например, расходные материалы могут подорожать». Да и плохо осведомленных граждан обмануть нетрудно. Так что жителям домов, подлежащих капремонту, нужно быть предельно внимательными. Ведь бесплатный сыр бывает только в мышеловке.

Что нужно знать

Списки домов, утвержденных на капремонт, есть на сайтах префектур, периодически публикуются в районных газетах. Кроме того, можно позвонить по телефону «горячей линии» своего округа. А вот подробности по капремонту конкретного дома можно узнать в районном ДЕЗе. Не забудьте уточнить, будет ли в вашем доме капремонт выборочным или комплексным. Если по всем критериям ваш дом подпадает под капремонт, а в списках его нет, звоните в местный ДЕЗ или в генеральную дирекцию окружного ДЕЗ.

Ремонт может быть комплексным или выборочным. Комплексный капремонт предусматривает замену конструкций, инженерных систем, сетей и оборудования, работы по повышению благоустройства. Кроме того, при таком ремонте возможно изменение внутренней планировки здания (без изменения функционального назначения). Комплексный капремонт может быть с отселением и без отселения жильцов.

В выборочный капремонт могут входить замена или реконструкция всех видов кровли, ремонт фасадов (сюда входит герметизация межпанельных стыков и ремонт балконов). При необходимости починят внутридомовые инженерные системы (в том числе систем панельного отопления). Могут заменить электроплиту и модернизировать систему дымоудаления и противопожарной автоматики. При выборочном капремонте жильцов не отселяют.