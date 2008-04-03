//НАШИ ПАРТНЕРЫ

наши партнеры

//Новости marketgid

//новости 24СМИ

//Поп-новости

//Сад и огород

//Город М

Земельные аппетиты растут

№ 14(100) от 03.04.2008 [«Аргументы Недели », Надежда ФЕТИСОВА ]

Земельные аппетиты растут

 ОБ ОФОРМЛЕНИИ в собственность граждан земли под многоквартирными домами и вокруг них «АН» писали в материале «Пятно застройки» на совести мэра» в №33 от 16.08.07. Для москвичей контролировать участок вблизи своего дома – дело огромной важности. Как иначе можно противостоять строительству другого строения «окна в окна», сносу детской площадки, ликвидации сквера и т.п.? Но властям такое своеволие не по нраву. Они сделали процедуру оформления максимально запутанной. Более того, фактически в собственность товарищества собственников жилья (ТСЖ) может попасть лишь «пятно застройки» – грубо говоря, 2–3 метра вокруг дома. Все же процесс оформления земли в собственность потихоньку пошел.

 Однако на прошедшем недавно заседании городского правительства был рассмотрен проект постановления «Об итогах работы Департамента земельных ресурсов в 2007 г. и задачах в сфере земельных отношений на 2008 год». В постановлении предложено резервировать земельные участки. То есть закреплять их за городскими властями с целью в будущем использовать «для городских нужд». Приглянувшиеся чиновникам участки не могут быть оформлены в собственность третьими лицами. Но у частных собственников (тех же ТСЖ) их земля может быть изъята для резерва. По действующему законодательству в этом случае городу придется заплатить компенсацию. Но Правительство Москвы вышло с инициативой, которая, будучи подтвержденной на федеральном уровне, позволит столичным властям компенсацию не платить.

 Что значит «резервирование для городских нужд»? Юридического определения не существует. Под городскими нуждами можно понимать строительство детского сада, школы, больницы, дороги, муниципального дома. А можно понимать строительство элитной высотки или многоэтажного паркинга, где машино-место стоит от 60 тыс. долларов. Почему бы и нет? В городе есть разные жители, и нужды у всех разные... Кроме того, есть множество способов обойти шаткие критерии «полезности для города». Например, начинается строительство жилья для очередников. Но на стадии котлована дом передается частной компании, которая отлично зарабатывает на «стратегически важной» земле под чужими окнами. И город вместо социального жилья получает очередной элитный дом для соответствующих жителей.

 «Это нововведение противоречит Земельному кодексу РФ, – говорит зампредседателя Российского земельного союза, депутат Госдумы Антон Беляков. Поэтому сейчас Правительство Москвы предлагает внести поправки в федеральное земельное законодательство». Однако фактически проекты городских властей уже начали действовать в столице.

Понравилась публикация? Поддержите издание!

5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]

*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес

Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контент

Добавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях

Обсудить наши публикации можно здесь:

  • Теги: 

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...
?>

//Новости СМИ2

//live

Дробыша свои не раздражают...

Дробыша свои не раздражают...

Продюсер и композитор Виктор Дробыш признался, что в российском шоу-бизнесе есть артисты, которые его откровенно раздражают, и он не может сдерживаться и молчать, когда видит бездарь. Правда, какую-то другую бездарь он как бы и не замечает, а совсем наоборот...

//В мире

Пушков предрек бесконечную войну с Украиной в случае присоединения Донбасса к РФ

Пушков предрек бесконечную войну с Украиной в случае присоединения Донбасса к РФ

Присоединение Донецкой и Луганской народных республик к России привело бы к началу военного конфликта с Украиной. Соответствующей точки зрения придерживается Алексей Пушков, член Совета Федерации.

//Армия

Разведчики НАТО активизировались на границах РФ

Разведчики НАТО активизировались на границах РФ

Заместитель главы МИД РФ Александр Грушко в ходе научно-практической конференции в Москве заявил, что государства, входящие в Североатлантический альянс активизируют разведдеятельность у границ РФ.

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...

//Общество

Граждане России смогут получать пенсию и без прописки

Граждане России смогут получать пенсию и без прописки

Жители страны, не имеющие зарегистрированного места проживания, получат возможность получать социальные пенсионные выплаты по адресу фактического места жительства.

//В мире

Помпео: приоритетом бюджета США является борьба с влиянием России

Помпео: приоритетом бюджета США является борьба с влиянием России

Госсекретарь США Майк Помпео в среду, 27 марта, сделал важное заявление. По словам дипломата, приоритетом бюджета страны сейчас является борьба с "пагубным влиянием" Российской Федерации.

//Новости ADWILE

//Новости МирТесен

//Общество

Слава светлому уму

Слава светлому уму

Во времена СССР в Находке был центр по выпуску дальневосточной консервированной морской продукции. Качество ее было не всегда на уровне, но количество такое, что консервами кильки в томате закусывали и в столицах союзных республик, и в деревнях с аулами бывшей необъятной родины.

//В мире

Заоблачные проблемы «AirBaltic»: от самолетов до пилотов

Заоблачные проблемы «AirBaltic»: от самолетов до пилотов

Г-на Анрийса Матисса до сих пор называют «народным министром». И это соответствует действительности: экс-глава министерства сообщения вникал во все нюансы ведомства, и прекрасно знал, как вывести на международный уровень авиакомпанию Латвии «AirBaltic».

//Общество

Абызова просят оставить под домашним арестом в Барвихе

Абызова просят оставить под домашним арестом в Барвихе

Защита обвиняемого в хищении 4 миллиардов рублей экс-министра Открытого правительства Михаила Абызова предложила поместить его под домашний арест. Адвокат подсудимого Александр Аснис попросил суд о любой мере пресечения, не связанной с содержанием под стражей.

//Шоу-бизнес

Ольга Бузова поняла, как правильно жить, гуляя у Кремля

Ольга Бузова поняла, как правильно жить, гуляя у Кремля

Известная телеведущая и начинающая певица Ольга Бузова поделилась с подписчиками своими философскими размышлениями о жизни. В сообщении она советует, как стоит правильно жить.

//Новости партнеров

//Общество

Пёрл-Харбор – Севастополь – Одесса

Пёрл-Харбор – Севастополь – Одесса

31 марта на Украине пройдут президентские выборы. Вот что говорят о них в «верхах». Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что для Кремля предпочтительным в президентской гонке на Украине считается тот кандидат, кто добьётся мира в стране. Повторяется история 5-летней давности, когда Кремль поддержал и признал Порошенко новым президентом, обещавшим привести страну к миру за две недели.

//Общество

Путин отодвинул "слишком здорового" сотрудника службы безопасности

Путин отодвинул "слишком здорового" сотрудника службы безопасности

Президент России Владимир Путин сегодня в ходе встречи с участниками Универсиады отодвинул сотрудника службы безопасности. Политик мотивировал свой жест тем, что мужчина "слишком здоровый".

//Новости СМИ2

//Общество

Александру Лукашенко показали белорусский Освенцим

Александру Лукашенко показали белорусский Освенцим

Во время инспекционного объезда агрохолдинга "Купаловское" президента Белоруссии Александра Лукашенко завели в местный коровник. Увиденное так шокировало и глубоко возмутило белорусского лидера, что он распорядился всех пустить под нож.

//Политика

Москалькова в Совете Европы заговорила о нарушении Украиной прав человека

Москалькова в Совете Европы заговорила о нарушении Украиной прав человека

Татьяна Москалькова, занимающая пост уполномоченного по правам человека в России, в ходе встречи с руководством СЕ подняла вопрос о нарушении прав человека на украинских выборах.

//Общество

Ушел из жизни летчик-космонавт Валерий Быковский

Ушел из жизни летчик-космонавт Валерий Быковский

В среду, 27 марта, стало известно о кончине летчика-космонавта, дважды Героя Советского Союза Валерия Быковского. Об этом журналистам сегодня вечером сообщили в Центре подготовки космонавтов.

//Спорт

Путин: спорт является важным государственным делом

Путин: спорт является важным государственным делом

Российский лидер Владимир Путин днем в среду, 27 марта, заявил, что спорт является не только способом развлечения. По словам главы государства, эта сфера жизни – важное государственное дело.

//Шоу-бизнес

"Я не примирюсь с убийцей моего мужа", Божена Рынска о том, что после смерти Малашенко не хочет жить

"Я не примирюсь с убийцей моего мужа", Божена Рынска о том, что после смерти Малашенко не хочет жить

Божена Рынска рассказала о том, что до сих пор не пережила смерть Игоря Малашенко. Она винит себя, что не полетела за ним в Испанию, и верит, что если бы супруг не сдался, они могли бы жить долго и счастливо

//Общество

В Москве одну из станций метрополитена закроют на два года

В Москве одну из станций метрополитена закроют на два года

С 30 марта будет закрыта станция столичного метрополитена «Каховская». Планируется, что она будет вновь открыта спустя два года – в 2021 году. Закрыть станцию пришлось из-за строительства новой линии.

//Новости партнеров

//В мире

Трамп: Россия должна уйти из Венесуэлы

Трамп: Россия должна уйти из Венесуэлы

Президент Соединенных Штатов Америки сделал резонансное заявление днем в среду, 27 марта. По словам американского политика, Россия "должна уйти из Венесуэлы", причем в самое ближайшее время.

//Происшествия

В Вологодской области потерпел крушение легкомоторный самолет, погиб человек

В Вологодской области потерпел крушение легкомоторный самолет, погиб человек

В Вологодской области в среду, 27 марта, потерпел крушение легкомоторный самолет "Птенец-3"". Согласно последней информации осведомленных источников, в результате случившегося погиб один человек.

//Общество

Синоптики: весна в Москве наступила на 10 дней раньше срока

Синоптики: весна в Москве наступила на 10 дней раньше срока

Синоптики днем в среду, 27 марта, сообщили радостную новость для всех москвичей и гостей города. Согласно последней информации, весна в столице России наступила на десять дней раньше срока.

//Политика

Россия согласна с планами Медведчука по восстановлению мира

Россия согласна с планами Медведчука по восстановлению мира

Борис Грызлов заявил, что Россия полностью поддерживает план Виктора Медведчука по восстановлению мира на территории Украины. При этом полпред отметил, что идея Медведчука в полной мере соответствует Минским соглашениям.

//Общество

Следком нашел у Абызова недвижимость за рубежом

Следком нашел у Абызова недвижимость за рубежом

У бывшего министра Открытого правительства России Михаила Абызова обнаружилось недвижимое имущество сразу в двух странах Европы. С таким заявлением выступил представитель следственного комитета РФ.

//Общество

В ходе конфликта мужчина зарезал собственного сына

В ходе конфликта мужчина зарезал собственного сына

Инцидент произошел в доме по улице Подольцева, сообщили в пресс-службе правоохранительного органа. Следователи установили, что у подозреваемого случился конфликт с его 30-летним сыном. Тогда злоумышленник несколько раз ударил родственника ножом в область груди.

//Авторы АН

Все авторы >>

//Новости партнеров

//самое читаемое

1

"Я перестала стесняться", располневшая Дарья Пынзарь показала себя на пляже без фотошопа
2

Опубликованы советы кардиологов по быстрому снижению давления без лекарств
3

Бузова произвела фурор в полупрозрачном платье на показе Беллы Потемкиной
4

"Эта травля невыносима", первый муж Юлии Началовой отрицает все обвинения в свой адрес
5

"Меня бесят многие люди в нашем шоу-бизнесе", заявил композитор Виктор Дробыш

//Новости СМИ2

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости Lentainform.com

Загрузка...
Загрузка...
//Наши партнеры