Метро с электричкой завяжут узлами

ПО ЖЕЛЕЗНОЙ дороге можно доехать только из центра в область и обратно. То есть нельзя выйти или сделать пересадку, нельзя доехать из одного района города в другой, нельзя сесть в электричку в районе Третьего кольца или на МКАД. К тому же железнодорожное расписание совершенно не приспособлено для нужд горожан – оно отвечает запросам жителей области. Очевидно, что работа железных дорог в Москве давно нуждается в реформировании.

Городские власти говорят о том, что ЖД-сеть необходимо превратить в аналог метрополитена. Проложить наземные линии и пустить электрички обойдется в 5, а то и в 10 раз дешевле, чем построить подземку. Пока описывающий эти меро­приятия проект отправлен на доработку. Главный его минус, по мнению Ю. Лужкова, – «отсутствие интеграции железнодорожного транспорта с другими видами пассажирских перевозок».

Несмотря на это, на заседании правительства были озвучены реальные планы «электропревращения». К 2020 г. планируется, что электропоезда Московского узла будут перевозить 1,6 млрд. человек в год. Интервалы движения сократятся в среднем до 4 минут, появятся новые станции. Железные дороги свяжут с центром отдаленные районы столицы, которым предстоит ждать метро еще в лучшем случае 20 лет.

Ближайшие задачи – связать с центральной частью города Косино, Кожухово, а также район Северный, что на Дмитровке. В 2008 г. высокоскоростные магистрали (ВСМ) придут в Болшево, Пушкино и Железнодорожный. К 2010 г. планируется довести ВСМ до Сергиева Посада, Одинцова и Подольска. А в перспективе – и до таких отдаленных городов, как Можайск и Кашира.

Назрел вопрос и о железнодорожной трассе Москва – аэро­порт «Шереметьево». Проект уже прошел государст­венную экспертизу, скоро будет начато строительство. Когда оно закончится, от Савеловского вокзала до аэропорта можно будет добраться за 30 минут. «Железными дорогами необходимо связать между собой все столичные аэропорт­ы, – говорит депутат Мосгордумы Михаил Москвин-Тарханов. – Для этого понадобится еще одно кольцо. Но проблема в том, что пути его пройдут по территории области, а ее руководство запросто может наложить вето на такой проект».

Как бы ни развивались радиальные направления, без соединяющих их колец железные дороги вряд ли станут эффективными. Кольцо внутри столицы уже есть – малое железнодорожное. Сейчас оно используется только для грузовых перевозок. А их становится все меньше в связи с выводом многих предприятий за черту города. Чтобы приспособить эту линию для пассажиров, нужны серьезные капиталовложения. Впрочем, по словам главы Департамента транспорта и связи Москвы Леонида Липсица, в 2009-м уже запланировано открытие первого участка – от Пресни до Канатчиково. Плюс пять новых станций на нем: «Сити», «Кутузово», «Потылиха», «Лужники» и «Площадь Гагарина».

В этом проекте участвует и РЖД. Руководитель компании Владимир Якунин заявил, что РЖД вложит в развитие Малого кольца около 4 млрд. рублей. Если все пойдет по плану, кольцевое движение электричек должно начаться в 2011 году.

Однако наш источник в ОАО «РЖД» был не столь оптимистичен. По его словам, «проект генеральной схемы развития Московского железнодорожного узла должен быть закончен в первом полугодии 2008 года. Но будет ли он принят за основу – пока неизвестно. У РЖД помимо столичных проблем есть много затратных федеральных проектов. Из реальных договоренно­стей – только создание единой формы билета на все виды транспорта, включая железнодорожный».