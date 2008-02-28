Нам ЧП до фонаря?

В столице двести с лишним тысяч фонарных столбов. И более половины из них исчерпали проектный срок службы – 15 лет. Некоторые улицы освещают вообще «ветераны», которым глубоко за 30. Поэтому ЧП с участием опор уличного освещения в столице не редкость. Столбы моментально ломаются, если до них хотя бы краем бампера дотрагиваются автомобили. По неофициальным данным, такие случаи происходят как минимум раз в день.

Опоры освещения частенько падают и сами. Так, несколько месяцев назад фонарный столб упал на Ленинградское шоссе, парализовав и без того проблемную трассу. В мае прошлого года средь бела дня свалился столб на Волоколамке. Несколько лет назад на Профсоюзной улице опора рухнула на автобус с людьми – чудом никто не пострадал. А летом 2006 г. из-за упавшего фонаря возникли серьезные проблемы в самом центре столицы – на Тверском бульваре.

«Ежегодно на содержание опор освещения выделяется более 11,5 млн. рублей», – успокаивает главный инженер столичного ГУП «Моссвет» Михаил Киптик. Казалось бы, такие деньги – гарантия того, что ни один фонарь на город больше не рухнет. Однако если разделить данную сумму на 226 700 столичных фонарных столбов, получится, что на каждый фонарь в год приходится по 50 рублей! Такой суммы не хватит даже на покраску столбов – не говоря уже о замене 106 тыс. опор с истекшим сроком службы.

Мы попытались выяснить, как можно обслуживать фонарь на полсотни рублей в год. Но в ООО «Энергия», отвечающем за эксплуатацию опор уличного освещения в столице, предоставить информацию отказались.

«Если опорам на оживленных трассах и улицах сегодня уделяется какое-то внимание, то во дворах ситуация противоположная, – комментирует Андрей Петров, технический директор компании «Светстрой», отвечающей за опоры в Южном и Юго-Западном округах. – Так, в Юго-Западном округе в районах старой жилой застройки опоры освещения могли не заменяться с момента их установки в год возведения дома. У нас можно встретить опоры, установленные еще в 1965 году».

С января началась реализация целевой программы по замене опор именно во дворах. Вероятно, большая часть средств из «светильного» бюджета на это и уйдет. Массовый ремонт фонарям на трассах по-прежнему не светит.

Любопытный аргумент

КАК выяснилось, самые надежные световые опоры в городе – фонари, числящиеся как памятники истории и архитектуры. Как рассказала директор музея освещения столицы «Огни Москвы» Наталья Потапова, таких ансамблей в столице несколько. К ним относятся фонари около памятника А.С. Пушкину на Пушкинской площади и около памятника Н.В. Гоголю близ метро «Кропоткинская», светильники в усадьбе «Влахернское» в Кузьминках, которым уже больше 200 лет. Эти опоры делались не из металлоконструкций, как сегодняшние, а из более надежного чугуна, которому не страшны ни шальные автомобили, ни ураганные ветра.