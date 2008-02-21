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Бабульки ответят за супермаркеты

№ 8(94) от 21.02.2008 [«Аргументы Недели », Надежда ФЕТИСОВА ]

Бабульки ответят за супермаркеты

 ВЫСТУПАВШИЙ на активе мэр Юрий Лужков главным изъяном столичной торговли назвал монополизм. Вспомнив скачок цен этой осенью, он указал на возможный сговор крупных сетевых компаний. Лужков определил такое положение дел как «тревожный момент». Одна беда – за блестящей речью никаких конкретных предложений не последовало!

 Впрочем, бороться с ценами власти все же собираются. В высокой стоимости сельхозпродукции виноваты, по мнению чиновников, оптовики-перекупщики. Они напрямую с продукцией не связаны, а только накручивают процент с продаж. «Мы внесли в готовящийся закон о торговле один простенький пункт, – рассказал Юрий Лужков. – Теперь категорически запрещается участвовать в режиме опта, если эта оптовая организация не работает непосредственно с продукцией». Правда, о судьбе ныне существующих перекупщиков мэр не рассказал. Равно как и о том, кто будет контролировать соблюдение закона – федеральные или московские органы. Продукцию-то везут издалека.

 Особенно рьяно чиновники нападали на мелкорозничную несанкционированную торговлю. Помянуть недобрым словом торговцев из переходов счел своим долгом каждый. Руководитель Департамента потребительского рынка и услуг Владимир Малышков даже назвал это явление «бандитизмом местного уровня».
А префект Северо-Западного округа Виктор Козлов утверждает, что, по результатам опроса, местные жители стопроцентно за ликвидацию такой торговли. Достоверность данных этого опроса вызывает серьезные сомнения: лично я, как житель северо-запада, не выступаю против ларьков! Вряд ли все москвичи, особенно малообеспеченные, готовы отказаться от тысячи полезных и дешевых мелочей, которые продаются в маленьких павильончиках и тонарах.

 Пока чиновники предлагают сохранить только палатки по продаже мороженого и газированной воды. Павильончики по ремонту одежды закрывать также не планируется. Судьба книжных развалов пока неясна. «Надо будет договориться с издателями и устроить в городе специальные места, где можно будет купить и новые, и антикварные книги», – строит планы Владимир Малышков. Пока же все это не прописано в законе, будущее владельцев таких палаток висит на волоске.

 Для ликвидации торговли с рук обещали ужесточить меры, участить милицейские рейды. Честно говоря, несчастных бабулек, в любую погоду продающих у метро домашние разносолы, становится жалко. Ну не тянут они на бандитов! Вся вина – налоги не платят. Конечно, несанкционированная торговля – непорядок. Но мало ли в столице других нарушений? Те же крупные сетевики утаивают от государства гораздо большие деньги. И качество продуктов в супермаркетах сомнительное. Мэр даже назвал лидера по количеству некачественных продуктов – «Рам­стор». Не лучше ли сначала не на словах, а на деле разобраться с гигантами? А потом только взяться за слабых.

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