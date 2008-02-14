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Операция «перехват»

№ 7(93) от 14.02.2008 [«Аргументы Недели », Надежда ФЕТИСОВА ]

Операция «перехват»
Лучше стоять в пробках над землей, чем под землей, Фото С. ХАЛЬЗОВА

Снова не там

 ПРИЧИН строить перехватывающие парковки городские власти находят миллион. Это и сокращение заторов. И снижение уровня шума. И борьба с загрязнением воздуха от выхлопных газов. А для автомобилистов – возможность быстро добраться до центра в общественном транспорте, оставив машину в гараже на окраине города.

 Первая перехватывающая парковка в Москве появилась в 2005 г. на площади Крестьянская застава. Но ее быстро закрыли. И даже официально признали несостоятельной. Москвичи упорно игнорировали этот «перехват». Стоянка «Площадь Гагарина», открывшаяся в конце 2006 г., также потерпела фиаско. Она регулярно пустовала. В итоге там стали оставлять машины местные жители (сейчас решено закрепить за ними места на праве аренды). По официальной версии, горожане не пользовались этой парковкой, потому что от нее было слишком далеко до ближайшей станции метро «Ленинский проспект». Но, быть может, истинная причина не в этом…

 Готовы ли горожане пересесть из комфортных автомобилей, чтобы стоять в пробках не над землей, а под землей без всякого комфорта? Городская ин­фраструктура, очевидно, не готова к тому, чтобы принять автолюбителей «в лоно» общественного транспорта. Он переполнен и недостаточно удобен.

 В Департаменте транспорта и связи нашли оригинальный выход из ситуации. Чиновники предложили в рекламных целях делать для пользователей перехватывающих парковок скидку 50% на проезд в метро. Такая скидка, конечно, убедит владельцев «мерседесов» и «БМВ» пересесть в метро. Зато час стоянки на «перехвате» будет стоить как минимум 10 руб. Этот аргумент, несомненно, станет решающим для обладателей «пятерок» и «шестерок».

 Впрочем, чиновники также утверждают, что нынешние «перехваты» – не чета прежним. Новые парковки будут строиться только за пределами Третьего транспортного кольца, возле конечных станций метро. И переместиться из машины в метро можно будет за несколько минут. Однако выбор мест для перехватывающих парковок снова не слишком удачный. К примеру, возле метро «Ясенево» пробок не бывает. Они начинаются дальше, минутах в 15 динамичной езды по Севастопольскому проспекту. Водителю, проезжающему мимо парковки, не захочется бросать на ней машину. К чему? Пробки-то нет. Но когда автомобилист встрянет в затор, возвращаться на «перехват» уже не станет. Та же история и с «Планерной». «Перехват» для разгрузки ул. Свободы (с пересадкой на трамвай) правильно было бы построить недалеко от развязки с Ленинградским шоссе.

130 млн. для города

 СРЕДНЯЯ стоимость строительства одной парковки – в среднем 130 млн. рублей. «Инвестор, выигравший конкурс,  получает землю и инженерную инфраструктуру. Он должен компенсировать правительству часть затрат и выполнять условия города», – рассказывает  сотрудник столичного Департамента экономической политики и развития Александр Степанов.

 «Сегодня девелоперам невыгодно участ­вовать в строительстве парковок, которые будут принадлежать городу, – утверждает Максим Темников, член Совета директоров корпорации MIRAX GROUP. – Интерес может появиться, если собственностью инвестора будет не менее 50% парковочных мест и при условии, что территория под застройку передается инвестору безвозмездно». Ничего подобного власти пока не предлагают.

 То есть планы строительства еще 31 парковки на предложенных городом условиях довольно утопичны. И конкурсы на право инвестирования могут не состояться из-за отсутствия участников. По всей видимости, городу придется в такой ситуации тратить на «перехваты» деньги из бюджета. Или раздаривать городскую землю и давать больше воли инвесторам, что приведет к увеличению стоимости парковки до заоблачных высот.

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