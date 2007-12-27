Поздравляем! Поздравляем! И от всей души желаем…

...побольше доброты

К поздравлениям «АН» присоединяется народная артистка России Лариса ЛУЖИНА:

- МНЕ нравится, что Москва засветилась, засверкала. И это не только к Новому году! Это признак времени. Многие дома стали выглядеть посвежее. Теперь ими можно любоваться, когда идешь по городу. Раньше все больше под ноги приходилось смотреть... Сейчас выделяется потрясающая архитектура именно старой Москвы. Новых домов строится много. Но они как-то теряются. Думаю, их строят потому, что без этого нельзя. А вот без такого количества торговых центров – точно можно. Они портят облик города. Выносите их за пределы столицы! В общем-то Москва помолодела. Видно, что ее отмыли и отреставрировали.

Из городских уголков я очень люблю гостиницу «Украина». Люблю ВДНХ (ныне ВВЦ). Для меня это место всегда было удивительным. Здесь вдохновение витает в воздухе! До сих пор часто там гуляю. Симпатична мне и Тверская улица, где я прожила 2,5 года после института и повстречалась со многими известными людьми. Сейчас живу в Крылатском. Здесь спокойнее. Когда выбираюсь в центр, пытаюсь абстрагироваться от окружающих, никого не видеть. Только так можно освободиться от городского сумасшествия. Ведь я человек тихий – не хожу на тусовки или модные вечеринки.

В городе меня очень утомляет безумное количество людей. Когда я в 60-е годы приехала в Москву, по городу можно было гулять. Сейчас прогуляться очень сложно. Такое впечатление, что постоянно с кем-то сталкиваешься. Что в метро, что на улице.

Хочется всем пожелать в Новом году, конечно, счастья. Оно так необходимо. И пусть каждого из вас окружает побольше доброты.

...солнца в душе

Москву и москвичей вместе с «АН» поздравляет народный артист России Геннадий ХАЗАНОВ:



- СЕГОДНЯ для меня столица уже совершенно не тот город, в котором я вырос. Та Москва, которую я сейчас наблюдаю, мне совсем незнакома. Я, можно сказать, так и не смог интегрироваться в новый город. Работаю я в здании, построенном в 30-е годы, живу тоже в доме начала прошлого века. Да, власти Москвы конечно же достаточно много делают для того, чтобы город перестал быть серым и хмурым. Но что ж поделать, коли климат у нас такой! Невозможно содержать мегаполис так, чтобы он всегда блестел, – как, например, Париж.

Любимые места в Москве? Они были. Но, к сожалению, сегодня от них уже ничего не осталось, все ушло в небытие: либо разрушено, либо на том месте уже возведено что-то новое.

Я очень радуюсь, когда смотрю на лица молодых москвичей. На них часто видишь беззаботность. И это вполне есте­ственно – они молоды и еще успеют повзрослеть и стать другими. Кстати, я не уверен, что москвичи всегда были улыбчивыми, как многие говорят. Очень много в столице встречается озабоченных лиц – но все больше у людей пожилых.

В Новый год я хочу пожелать каждому россиянину, чтобы лицо его было радостно, – где бы он ни жил, в каком бы солнечном дефиците ни находился. Чтобы солнце как можно чаще проникало в его душу.