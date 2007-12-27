ПРАКТИКА показала: крылья часто «мялись» в авариях. Причем вся сила удара приходилась именно на них. Пришли к выводу, что проще сделать крылья съемными и умеренно жесткими. Пусть им достается при ДТП – зато прочие конструкции автомобиля останутся целы. К тому же, когда силовую структуру кузова досконально просчитали на компьютере, выяснилось, что включать в кузов крылья (по крайней мере, передние) бессмысленно.

Сменные крылья нового поколения решено было делать из пластика. Почему бы и нет? Пластик более упругий, чем металл. После удара он может восстанавливать форму. К тому же, ему совершенно не страшна коррозия. На смену понтонной форме кузова с крыльями, влитыми в тело (она доминировала на протяжении полувека!), вновь пришла «раздельно­крылая» структура.

Все же монолитный кузов можно увидеть и сегодня. Вспоминается Вячеслав Бутусов и его «Где твои крылья, которые нравились мне?». Выступающие лжекрылья на боковинах автомобилей – верный признак стиля «ретро». «Крылатость» стала также приметой «матерых» внедорожников. А у спортивных автомобилей наросты, выступающие за по­верхность кузова (очень похожие на уши!) делают давно. И это не дань моде, а элемент сугубо функциональный. Чем шире колеса, тем шире должны быть «уши»-крылья!

Александр ПИКУЛЕНКО,

ведущий программы «Гараж», радио «Эхо Москвы»