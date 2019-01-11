Под Волоколамкой проходят аж четыре Тушинских тоннеля

Протечка в Тушинском тоннеле, парализовавшем движение на Волоколамском шоссе, по версии специалистов, стала возможна из-за нарушений в его строительстве. Правда, они не уточнили в каком именно из тоннелей.



Как выяснилось, существует аж четыре Тушинских тоннеля. Два сталинских, построенных на века в 30-е годы прошлого века, один хрущёвский и один лужковский. Течь дал как раз последний, построенный при мэре Москвы Лужкове.



Авария устранена, но надо быть уверенными, что там с остальными тремя тоннелями, в каком они состоянии? Канал имени Москвы во время Великой Отечественной хотели использовать для затопления столицы в случае захвата её фашистами. Мы хоть и не фашисты, но не хотелось бы...



