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Собянин озвучил главные достижения столицы в 2018 году

27 декабря 2018, 20:08 [ «Аргументы Недели» ]

Собянин озвучил главные достижения столицы в 2018 году

Мэр Москвы Сергей Собянин в интервью газете «Вечерняя Москва» назвал главные итоги развития столицы в 2018 г.
 
По словам мэра, главным событием года стал чемпионат мира по футболу. «После чемпионата остались стадионы, тренировочные поля и другая инфраструктура. Но главное - его наследие: радостная и душевная атмосфера на улицах Москвы, которую мы сохраним на долгие годы», - отметил он.
 
Рекордом года мэр назвал ввод в эксплуатацию 33 км новых линий и 17 станций Московского метрополитена. Он отметил, что никогда прежде за всю историю «подземки» московские метростроители не вводили столько новых линий и станций метро.
 
Открытием года, по словам С.Собянина, стал концертный зал «Зарядье», а проектом года - «Московское долголетие».
 
В свою очередь, победой года, по мнению мэра, являются завоеванные московскими школьниками 906 дипломов победителей и призеров всероссийской олимпиады. Дебютом года, считает С.Собянин, стали электробусы, которые вышли на улицы Москвы в сентябре, а решением года - отмена турникетов в наземном транспорте. Благодаря этому пассажиры экономят от пяти до 20 минут на каждой поездке,  отметил мэр.
 
Мечтой года С.Собянин назвал переезд в новые квартиры по программе реновации жилфонда.
 
По мнению мэра, цифра года - 70,88% москвичей проголосовали за Владимира Путина на выборах президента Российской Федерации.

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