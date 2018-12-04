В центре Москвы введут дифференцированные тарифы на парковку

С 15 декабря в центре Москвы внутри Садового кольца появятся автопарковки с плавающим тарифом. Стоимость часа остановки в этих районах будет зависеть от реальной загруженности улиц и приоритетного права на стоянку местных жителей.



Изменения коснутся 5% улиц и будут действовать в дневное время с 8 до 21 часа, а ночной тариф останется прежним. Конечно же, прикрываясь просьбами жителей, в Дептранспорта говорят об увеличении стоимости, а не об уменьшении. Также будет отменен 15-минутный период бесплатного пребывания на парковке.



Дифференцированный тариф предусматривает стоимость 50 рублей в первые 15 минут, а далее 150 рублей в час. Максимальный тариф составит 380 руб. в час на самых загруженных улицах.



Специалисты также говорят о поощрении примерных водителей через мобильное приложение путём предоставления скидки или продления парковочной сессии.



