В Москве может появиться памятник Сергею Бодрову-младшему

Как заявил координатор проекта Роман Сергеев, памятник актеру Сергею Бодрову-младшему может появиться в столице в 2018 году, сообщает портал "Москва 24".



На пресс-конференции был продемонстрирован макет памятника 1:2. Он представляет собой бронзовую фигуру Данилы Багрова, которого Сергей Бодров сыграл в кинолентах "Брат" и "Брат-2". Перед памятником будет выложена крылатая фраза персонажа "Я думаю, что сила в правде".



Сергеев отметил, что памятник планировалось создать в 2017 году, но в силу определенных трудностей реализовать его в этом году не получится. Для реализации проекта "Брат Данила" организаторам необходимо 2,5 миллиона рублей.



Один из основателей рок-группы "Агата Кристи" Вадим Самойлов также сообщил, что на данный момент народными средствами собрано 450 тысяч рублей.



Место размещения памятника обсуждается создателями проекта со столичными властями. Рассматриваются такие варианты: начало Покровского бульвара, площадь перед станицей метро "Баррикадная", сквер на Кудринской площади и парк Декабрьского восстания, уточняет "М24".

