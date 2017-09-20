В 2018 году откроют первый археологический парк в Москве

В следующем году в Москве откроют первый археологический парк в Митино на северо-западе Москвы. Об этом в интервью порталу Москва 24 сообщил заместитель департамента культурного наследия, главный археолог Москвы Леонид Кондрашев.

"В этом году откроют митинский парк, а его археологическую составляющую, наверное, в следующем году. Археологический центр будет располагаться на месте бывшей овощебазы. Помещения бывшего овощехранилища переделают под археологическую выставку, археологические лаборатории, образовательный детский центр. Сюда будут приходить дети жителей близлежащих районов, а также туристы для знакомства с уникальной историей именно этого района", – рассказал Леонид Кондрашев.







По его словам, это будет первый археологический парк в Москве, который сохраняет не только уникальный природный ландшафт, а также занесенных в Красную книгу птиц и зверушек, но и будет знакомить с археологическим прошлым московской округи, московской земли.

Собеседник портала Москва 24 отметил, что парк на северо-западе Москвы появился благодаря археологам, которые не дали строителям разрушить археологические памятники. "В конце 1980-х было принято решение активно застраивать Митино, проводить туда метро. Проектировщики умудрились посадить будущую станцию "Волоколамская" на городище железного века – поселение древних людей до периода возникновения Москвы. Разразился скандал. В итоге археологам дали исследовать весь этот район, которые зафиксировали многочисленные археологические памятники. Приняли решение не строить на этом месте ни домов, ни метро, а разбить парк", – сообщил главный археолог.







На территории ландшафтного парка помимо городища железного века была обнаружена группа курганов. Археологические памятники археологи решили не копать, а сохранить нетронутыми. "Археологические памятники не копали. Они сохранились нетронутыми. Например, там есть зона курганов, кстати, самая большая из сохранившихся курганных групп в Москве. Мы примерно знаем, что там есть. Их не нужно трогать, раскапывать. Так же как селища, городища железного века. Они выглядят как задернованные площадки", – отметил Леонид Кодрашев.



По его мнению, раскопать памятники должны археологи будущего, которые будут обладать более совершенными методами исследований и получат больше информации. Он также добавил, что на археологические объекты в митинском парке после его благоустройства по программе "Моя улица" установят видовые точки, сообщает портал "Москва 24".