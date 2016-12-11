К подмосковным водителям приедут другие фирмы-эвакуаторы
11 декабря 2016, 11:09 [ «АН-онлайн» ]
С 2017 года в Подмосковье могут поменяться игроки и тарифы рынка принудительной эвакуации автомобилей. Три фирмы-монополиста в Подмосковье уже закрепили за собой славу рвачей. Тарифы у них существенно выше столичных – 4,5 тыс. рублей за принудительную эвакуацию и отсутствуют льготные сутки на штрафстоянке.
В новом году истекают контракты у всех трёх служб эвакуации, которые работают по договору с правительством Московской области. В связи с этим начались разговоры о том, что необходимо законодательно определить новые требования к новым эвакуаторщикам и штрафстоянкам. Кроме того, в Мособлдуме считают, что трёх таких служб явно недостаточно и, возможно, власти пойдут за помощью к частным фирмам.
Впрочем, никто не гарантирует, что после этого правила игры изменятся в лучшую сторону, а эвакуация перестанет быть инструментом заработка и унижения водителей. На то нужна политическая воля, а её пока не видно.
Подробности читайте в материале «Аргументов недели».