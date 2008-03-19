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«Непотизм» как кадровая политика

№ 12(98) от 20.03.2008 [«Аргументы Недели », Андрей КОНЧАЛОВСКИЙ ]

«Непотизм» как кадровая политика
Тициан. Портрет Папы Павла III с племянниками Алессандро и Оттавио Фарнезе (1546)

Фамусов: «При мне служащие чужие очень редки.
Все больше сестрины, свояченицы детки...»
А. Грибоедов «Горе от ума»

 ВООБЩЕ устроить чьего-либо родственника на выгодную работу – это лучшая благодарность за услугу. И в России это – непреложный закон. И не только в России, но и во всем мире. У понятий «семейственность» или «кумовство» есть европейский аналог – «непотизм». Слово это итальянское и утвердилось в мире еще со времен раннего Возрождения, когда папы римские, укрепляя свою власть, раздавали высшие церковные должности своим родственникам. Ими были сначала племянники (Nepotismus, от итал. nероtе – «племянник». – А.К.), потом сыновья и другие родственники. Таким образом, появились целые «папские» династии – Орсини, Медичи, Борджиа... И только в XVIII веке по указанию Папы Иннокентия XII в кардинальской коллегии мог быть только один «непот».

 Сейчас этим словом – «непотизм» – обозначается вообще «раденье родному человечку» (слова Фамусова в «Горе от ума» А. Грибоедова) при назначении на должность.

 За все время существования Российского государства лишь во времена Сталина «непотизм», или «семейственность», жестоко карался. Сталин не щадил никого: посадил жен Молотова и Кагановича, старшего сына Хрущева. Да и своих собственных сыновей не жаловал – Василия, генерал­лейтенанта, неоднократно снимал с должностей, а Якова, попавшего в плен, отказался обменивать на фельдмаршала. Сидели тогда, если не были расстреляны, многие жены, братья, сестры и дети советской номенклатуры.

 Но те времена прошли, и, как бы ни стращал Запад нас призраком возвращающегося сталинизма, это все бред. И доказательство тому – непотизм, который расцвел пышным цветом. Более того, практика родственных назначений вновь легла в основу нашей государственной системы.

 Ни для кого не секрет, что правящая элита рано или поздно обрастает родственными связями и ограничивает возможность появления молодых талантливых кадров со стороны. Сталин отлично понимал это: «Кадры решают все!» В годы правления Хрущева в стране все изменилось: зять Хрущева, журналист Аджубей, даже был включен в состав ЦК партии.

 В брежневскую эпоху принципы непотизма – «чужие здесь не ходят» – стали генеральными в создании высших эшелонов государственной и партийной власти. Вспомните карьеру зятя Брежнева – замминистра внутренних дел СССР Чурбанова или сына Леонида Ильича, Юрия, ставшего замминистра внешней торговли. Уже не говорю о головокружительном восхождении на вершину власти близкого друга Брежнева – Черненко. Да, Юрий Андропов пробовал положить конец семейственности, но тщетно – советская система окончательно превратилась в развалины, и не без «помощи» непотизма.

 В 90-е годы новую страницу в истории отечественного непотизма открыл президент Ельцин и его «Семья». С его легкой руки в государственных кругах появилось множество «непотов» всех калибров… Кто жаждет деталей – покопайтесь на соответствующих интернет-сайтах.

 Вообще все происходящее сейчас в России говорит о том, что влиятельные российские ПАПЫ немногим отличаются от средневековых римских пап. В принципе семейственность – естественное человеческое стремление обеспечить благополучие своих детей и близких. Аристократии у нас нет, поэтому в наследство оставляют не титул, но равнозначное социальное положение, статус. Когда-то крупный партработник обеспечивал своему сыну «должность за границей», сегодня – высокое место в банке, фирме, в политической партии. Поэтому все «сладкие места» во власти заняты либо по протекции, либо благодаря собственным капиталам. Посмотрите, много ли в Совете Федерации тех, кто реально является выходцем из областей и республик, которые они представляют?

 В Европе, в первобытно-общинном обществе вплоть до Возрождения, власть над людьми совмещалась с властью над вещами. И Западу нужна была длительная эволюция, чтобы она разделилась на власть правителя и власть собственника. В России такое разделение, можно сказать, еще не произошло. Политическая власть у нас напрямую связана с личным обогащением. Собственно, как и во всех странах Африки, Центральной Азии да и в других развивающихся странах.

 Впрочем, в современной политике проявления непотизма сильны во всех странах, в любых масштабах и независимо от уровня их развития. В высокоразвитых странах узкие круги владельцев крупного капитала вынуждены прибегать к поддержке родственников для сохранения этого капитала, а вместе с ним и власти.

 При всей естественности и, я бы сказал, неискоренимости непотизма, Кремлю надо бы отдавать себе отчет, что «круговая порука» таит в себе серьезную опасность для развития России. Один из моих друзей с горечью констатировал: «Я окончил с отличием академию МВД в числе самых успешных выпускников. Ну и что? Из нашего выпуска во власть были допущены только те, кто имел «руку». Но ни один, НИ ОДИН из моих друзей, блестящих, молодых, полных энтузиазма, туда не попал…» Разочарование, отсутствие перспектив роста, тщетность благородных побуждений служить Родине порождают либо апатию, либо осознание того, что путь «наверх», в элиту лежит через «денежный мешок». Напрашивается вывод – добыть этот «мешок» правдами и неправдами.

 Отсутствие конкуренции и объективного отбора талантливых людей, как правило, приводит к тотальной коррупции и загниванию всего общественного строя. В этом случае страдает качество руководства – обладатели «сладких мест» думают, прежде всего, о том, как упрочить свое положение и не взять на работу кого-то, кто умнее и талантливее, чем он сам. Но, к сожалению, не все родственники могут работать на пользу дела и благо Отечества. Здесь вновь уместно вспомнить слова Сталина о «кадрах, которые решают все». Собственно, это же утверждал Конфуций: «хорошее правление – когда довольны те, кто рядом, и приходят те, кто ИЗДАЛЕКА». Конфуций и его преемники основали целую систему воспитания государственных служащих: критерием отбора чиновников стала не принадлежность к богатому и знатному роду, а личные заслуги и интеллект, который регулярно испытывался на государственных экзаменах.

 Именно поэтому образование до сих пор является для китайцев гигантским стимулом для реализации своего честолюбия. До сих пор в храме Конфуция сохранились тысячелетние каменные стелы с именами успешно сдавших императорские экзамены на звание чиновника. В наше время имена госслужащих на каменные стелы не заносятся, но от этого их жизнь легче не стала. Более 15 лет назад в Китае были восстановлены экзамены для чиновников с целью борьбы с коррупцией и непотизмом. Правда, это не искореняет коррупцию, но дает шанс людям «издалека».

 Кремль и Дом правительства могли бы поучиться мудрости у великого китайского философа. Глядишь – и в следующем поколении появились бы достойные государственные мужи, имена которых не «светились» бы на «компроматах.ру».

ОПРОС ПО ТЕМЕ

БЕСПОКОИТ ли вас то, что в нашем правительстве работают рядом муж и жена, а также тесть и зять? Все они имеют самый высокий министерский и даже премьерский статус.
Спросили мы граждан России

ЕЛЕНА Кантор, 29 лет, бухгалтер, Курган:
 – Не беспокоит. Привыкла. Такое было всегда. Беспокоит то, что даже в советские времена это не было так откровенно. Сейчас даже видимость приличия соблюдать перестали.

Андрей Киричок, 32 года, менеджер, Тверь:
 – Я им сочувствую. Хочешь потерять друга – затей с ним общее дело. Ну каким образом ты можешь «вздрючить» родст­венника, если он с делами не справляется? Тебе же с ним потом за одним столом сидеть. А если рублем накажешь – так значит, своими собственными руками своей же семье нанесешь финансовый ущерб. Отсюда и результаты такие корявенькие. И вечный стресс – сверху президент давит, снизу братсват, на которого не наедешь особо. Тяжкая доля!

Сергей Ч., 41 год, бизнесмен, Челябинск:
 – Однажды мне пришлось запускать важный проект, суливший хорошие день­ги и перспективы. Но нужен был толковый зам, на которого можно свалить всю рутину, чтобы сосредоточиться на главном. За три месяца сменил трех. Невозможно доверять человеку, в котором не уверен на все сто. Слишком высоки ставки. Плюнул и взял на работу собственную жену. И все пошло! Через полгода проект заработал. А еще через полгода мы развелись. Извините, но трудно спать с собственным заместителем. Попрежнему работаем вместе и дружим новыми семьями. А в правительстве ответственность побольше. Так что я их вполне понимаю.

Роман Штафенко, 39 лет, чиновник, Омск:
 – При такой работе главное – доверие к подчиненному. А кому еще доверять, как не ближайшему родственнику? Он тебя не подставит, не украдет, не будет  подсиживать. Он прекрасно понимает, что если он тебя подведет, то плохо будет обоим. И в другую команду его уже не возьмут, потому что в той команде своих родственников хватает. Так что куда ни кинь – одна сплошная польза.

Сабир Рахимов, 40 лет, речник, Уфа:
 – Любую должность можно купить, вот только не каждому продадут. Ведь если что, если накосячит твой протеже – тебе же и отвечать.

Леонид АКИМОВ

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