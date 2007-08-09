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КГБ умел ловить не только «мышей», «крыс» и «кротов»

Ю. Андропов планировал взять курс на смену режима

№ 32(66) от 09.08.2007 [«Аргументы Недели », Станислав ЛЕКАРЕВ ]

КГБ умел ловить не только «мышей», «крыс» и «кротов»

 В начале 80-х гг. прошлого столетия в верхних эшелонах власти СССР развернулась борьба за пост генсека ЦК КПСС. Партийные функционеры понимали, что Брежнев тяжело болен и управлять страной ему осталось недолго. Члены Политбюро, метя на высокое место, пытались упрочить свои позиции. Например, чтобы подорвать авторитет конкурентов, председатель КГБ Юрий Андропов начал борьбу с коррупцией. По его указанию начались аресты ряда крупнейших работников торговли. Среди них – директор известнейшего в Моск­ве гастронома «Елисеевский» Юрий Соколов. На допросах он сознался в том, что брал и давал взятки, и назвал лиц, причастных к этому. Сегодня мы рассказываем о детективной фантасмагории, в которой торговые работники были простыми пешками.

«Дело директора»

 ОНО гремело в Москве в конце 1983 года. О нем было напечатано немало статей. Показывали телесюжеты, после которых у читателей и зрителей неизменно возникала уйма вопросов. Многое недоговаривалось и еще больше искажалось. Сегодня у нас в гостях Александр К. Это он руководил подразделением КГБ, которое провело операцию по пресечению преступной деятельности в торговой сети Москвы. Оказалось, что высокопоставленные взяточники пользовались покровительством важных чиновников в партийном аппарате.

 Талантливый организатор советской торговли Юрий Соколов построил свое образцовое хозяйство на использовании «дефцита». Помните знаменитую пародию Аркадия Райкина про апологета торговли из-под полы? Это и про Юрия Соколова.

 Благодаря связям он получал со складов пользовавшиеся и тогда особым спросом икру, парное мясо, копчености, красную рыбу, дорогие вина, иностранное спиртное, сигареты… В «Елисеевском» отоваривались нужные люди из партийной элиты, советского руководст­ва, правоохранительных органов, деятели науки, культуры и т.д. Дело было поставлено на широкую ногу. Последние не оставались в долгу. Благодарили через особо доверенных посредников по законам бартерных сделок или «черным налом». Обеспечивал прикрытие «лавочки» начальник управления торговли г. Москвы Н. Трегубов.

Как это было

 В ПРЕСТУПНУЮ систему кроме Елисеевского магазина входило 7 филиалов. Директора филиалов по пятницам прибывали с отчетами в кабинет к Соколову. Конверты с вырученными на дефиците деньгами директор прятал в сейф, в котором хранил личное оружие. Дань собирали обычные продавцы за счет обмана, обсчета, обвеса, пересортицы, реализации неучтенных продтоваров и так далее. Вся система была замкнута на торговые и плановые отделы Мосгорисполкома и Моссовета и лично на тов. Трегубова. Он находился в приятельских отношениях с министром внутренних дел Н. Щелоковым и в течение 30 лет водил дружбу с инструктором торгового отдела ЦК КПСС — взяточником Кусакиным. Он заранее информировал о кадровых перемещениях и предупреждал «торгашей» о грозящих неприятностях. Замаран по «самые локти» оказался даже первый секретарь МГК КПСС В. Гришин.

 Желающих посягнуть на эту «пирамиду» не находилось. В основном в силу «системы собственной безопасности», организованной Соколовым на разных уровнях государственной иерархии. Сигналы о преступных деяниях Соколова и его подручных, поступавшие в МВД и КГБ, немедленно гасились. Еще бы. Связываться с этим делом никто не хотел. Безнадежно тягаться с «крышей» Соколова, в которой были член Политбюро ЦК КПСС В. Гришин и 2-й секретарь МГК КПСС Р. Дементьева, министр МВД Н. Щелоков, депутат Верховного Совета СССР и руководитель торговли в Москве Н. Трегубов, а также члены семьи Л. Брежнева Галина Леонидовна и ее муж заместитель министра внутренних дел Ю. Чурбанов. В результате «острые» агентурные сообщения оседали в «наблюдательном» деле московского УКГБ без движения. Юрий Соколов чувствовал себя вне досягаемости для людей с Лубянки и Петровки.

«Соколиная охота»

 ИМЕННО в этот период Александр К., которому оперативного опыта было не занимать, был назначен в УКГБ Москвы начальником «валютного» отдела (борьба с незаконными валютными операциями). Принимая дела, он ознакомился и с подборкой сигналов по Елисеевскому гастроному. Знал о «крыше» Соколова и начальник Александра генерал В. Алидин. Он-то и доложил Ю. Андропову о «Елисеев­ском». Тот коротко спросил: «Ты сможешь?» Генерал ответил утвердительно. «Не докажете, сочту, что вы недостойны работать в КГБ», – подкрепил указание Ю. Андропов. «Есть», – ответил В. Алидин. Вернувшись в Управление, генерал вызвал Александра и дал «добро» на разработку Соколова под гарантию того, что доказательства будут неопровержимыми. Добавил: «Провалите дело, растопчу». Слишком многое было поставлено на карту.

Так в СССР зарождалась новая система

 В МАЕ 1982 г. Ю. Андропов ушел из КГБ и стал секретарем ЦК. Вместо него был назначен В. Федорчук, руководствовавшийся в своих действиях исключительно буквой закона. Тем временем, в ноябре 1982 г. в Москве в возрасте 75 лет умер Л.И. Брежнев. Генсеком был единогласно избран Ю. Андропов. Сразу начались перемены в жизни КГБ. Был значительно расширен круг внутриполитических задач контрразведки, в функции которой была передана борьба с преступлениями на промышленных объектах. А в декабре 1982 г. с поста министра МВД был снят 71-летний Н. Щелоков. Министром внутренних дел, для наведения на Петровке порядка, был назначен В. Федорчук. На посту председателя КГБ его сменил фронтовик В. Чебриков. Андропов заявил о твердом намерении бороться с коррупцией. В ЦК КПСС начались совещания по вопросам укрепления трудовой дисциплины.

 Это развязало руки «губчека» в деле Елисеевского магазина. Сформировали спецгруппу Александра К. В нее вошли наиболее опытные оперработники управления. Привлекли сотрудников из райотделов Москвы. Выбрав момент, когда Соколов был за границей, его кабинет оборудовали аудио- и видеонаблюдением. Для этого во всем магазине «устроили замыкание», отключили лифты и вызвали «ремонтников». Специалисты по «прослушке» и установке оптики сделали свое дело, не привлекая особого внимания администрации гастронома.

 Оперативная техника подтвердила все имевшиеся сигналы.

 Подключили следственный отдел. Вскоре на обобщающем документе с предложением о плане завершения операции появилось долгожданное руководящее «Согласен».

Высшая мера наказания

 ЭТО была очень сложная игра. КГБ работал особенно тщательно. Андропову нужно было устранить одного из конкурентов на пост генсека – Гришина. Поэтому следаки пытались получить доказательства того, что и он имел доход с торговли. В день «Х» выделили 7 групп наружного наблюдения, которые следили за директорами филиалов. После того как те сдали конверты с деньгами Соколову, их арестовали, сняв с маршрута. Четверо тут же дали признательные показания. Только после этого генерал Алидин дал согласие на арест Соколова. Проводить операцию поручили Александру. Ему было известно, что в рабочем столе Соколова скрыта кнопка сигнализации охране. Поэтому Александр, войдя в кабинет к Соколову, решил обменяться с директором рукопожатием. Соколов протянул свою руку в ответ, и она оказалась в тисках ладони офицера. Не выпуская руки Соколова, он вывел директора из-за стола, лишив возможности воспользоваться тревожной кнопкой. Ему предъявили санкцию на арест и приступили к обыску. Объяснить предназначение обнаруженных конвертов с деньгами Соколов вразумительно не мог. Он даже не знал, какие суммы находятся внутри. Параллельно обыски были проведены во всех филиалах. Нашли несколько наспех сооруженных тайников с дефицитными продуктами. Арестованный Соколов, угрожавший санкциями вышестоящих инстанций за «беззаконие», был препровожден в следственный отдел. Вскоре и он дал показания, к тому же слишком подробные. На кого и какие – остается только догадываться. Возможно, обиделся, поскольку никто не стал вызволять его из рук КГБ.

 Партаппарат ничего не мог поделать. Но КГБ переиграли на суде. Соколов, который дал компромат на партийную элиту, получил расстрел. Сработал проверенный принцип: убрать свидетеля, а потом плести народу что угодно. Его начальника, главу московской торговли Н. Трегубова, который «вел себя правильно» и не дал никаких показаний, осудили на 15 лет. Большие сроки получили и его многочисленные подельники – всего 174 человека.

Начало кризиса власти

 НЕИЗВЕСТНО, чем бы кончилось это дело, если бы затянули его реализацию на два-три месяца. В начале февраля 1984 г. умер Ю.В. Андропов. В ходе борьбы наследников победил находившийся в критическом состоянии К. Черненко. Он занял место генсека. По его указу гонения на нечистых на руку торговцев были прекращены. Дела почти всех фигурантов были закрыты или «спущены на тормозах».

 Но изменить ход истории уже было невозможно. В декабре 1984 г. застрелился бывший министр МВД Щелоков. Константин Черненко умер в марте 1985 г., и к власти пришел М. Горбачев. В декабре 1985 г. закончилась карьера еще одного покровителя Соколова. На посту секретаря МГК КПСС В. Гришина сменил Б. Ельцин.

 Сегодня на фоне тотальной коррупции «дело Соколова» кажется детской забавой.

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