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Смена руководства польской разведки

№ 12(98) от 20.03.2008 [«Аргументы Недели », Станислав ЛЕКАРЕВ ]

Смена руководства польской разведки
Коллаж В. КРЕСТЬЯНИНОВА

Польский «базар»: вы нам – мы вам

 ВСЕ дело в том, что эти события произошли в разгар торгов с Вашингтоном по поводу размещения элементов ПРО в Польше.

 Поскольку против размещения объектов американского противоракетного щита в Польше выступили 52% поляков и лишь 32% поддержали этот проект, начались принципиальные торги с Вашингтоном. Опытные в коммерческих сделках поляки выдвинули свои условия. Хотите противоракетный щит? Вы нам – мы вам. В общем, нужно военное сотрудничество, специальный двусторонний договор. Так что если торопитесь, то и мы можем поспешить. Но сначала модернизируйте польскую армию и в первую очередь систему ПВО. У Польши нет средств нейтрализации ракет ближнего и среднего радиуса действия. Потребуются батареи ракет «Пэтриот». Они нужны не только для охраны американской базы, где будут размещены элементы ПРО, но и для защиты польской инфраструктуры: административных центров, промышленных предприятий, транспортных узлов и мест массового скопления.

Деньги давай

 В ВОЙСКЕ Польском 30% военной техники и оборудования устарело и нуждается в замене. Для этого требуется поддержка извне – не менее 20 млрд. долларов.

 Но Польша и без того является крупнейшим в Европе получателем военной помощи. В период пребывания у власти администрации Буша ей на эти цели было предоставлено около 750 млн. долл., что намного превышает аналогичные показатели любой другой европейской страны. Показалось мало. А повод подвернулся, и упускать его не в правилах польских рыночников.

 Тем временем на 2008 г. в Польше уже запланированы бюджетные расходы на польские спецслужбы. Они впервые за 30 лет превысили сумму в 400 млн. долларов. (Агентство внутренней безопасности (АВБ), Агентство разведки (АР), Центральное антикоррупционное бюро (ЦАБ), военная разведка и военная контрразведка, а также Бюро охраны правительства (БОП). Всего в этих структурах работают около 10 тыс. человек).

Встречные требования Вашингтона

 В ВАШИНГТОНЕ взвесили пожелания продавцов польских услуг и первым делом потребовали гарантий обеспечения секретности специального оборудования и вооружений, которые будут размещены на территории Польши. Свою обеспокоенность мотивировали тем, что уровень польской разведки и военной контрразведки не соответствует современным требованиям и нуждается в модернизации. Выяснилось, что польская военная контрразведка при Антонии Мацеревиче тратила всего 17 дней на подготовку новых сотрудников. Как срочно исправить дело? Очень просто.

 Во-первых, для проведения коренных изменений в системе польских спецслужб сменить руководство. Сказано – сделано.

 Во-вторых, оказать оперативную помощь в противодействии операциям СВР, откомандировав в Варшаву высокопоставленных офицеров московских резидентур ЦРУ и МИ-6. Выполнено.

 В-третьих, направить на стажировку в США, Великобританию, Францию и Германию руководящее и среднее звено польских спецслужб. Первая партия слушателей спецкурсов отбыла в США.

 В-четвертых, окончательно избавиться от «наследия КГБ». Поскольку считается, что большинство сотрудников польской военной разведки проходили подготовку в Москве в советские времена. Антоний Мацеревич, заместитель министра обороны, которому было поручено ликвидировать организацию и создать на ее месте новую, выявил 38 таких сотрудников и дополнительно назвал 64 человека. Их якобы завербовали среди журналистов, дипломатов и других членов польской элиты. Общее число агентуры, по оценке Мацеревича, составляет 2,5 тыс. человек.

 В-пятых, усилить критику местных СМИ «в связи с ростом угрозы со стороны Москвы из-за увеличения числа российских шпионов на территории Польши». Знакомая партитура Вашингтона (см. «АН» № 11).

Борьба с наследием КГБ

 ОХОТА на ведьм в Польше началась не вчера. Летом 1995 г., когда потребовался польский «аванс» для вступления в НАТО, отправили в отставку премьер-министра Польши Юзефа Олексу. Обвинили в связи с российскими спецслужбами. Весной 1999 г. начали расследование по вопросу о сотрудничестве с КГБ премьер-министра Ежи Бузека. В 1997 г. замахнулись на президента страны. Опубликовали материал о встречах президента Польши Александра Квасьневского с резидентом российской разведки Владимиром Алгановым. Как бы в поддержку виновности подозреваемых в польской прессе в 1997 г. был опубликован список из 23 российских дипломатов, являющихся агентами спецслужб.

 В марте 1999 г. в Польше разразился новый скандал. Было заявлено, что 15 российских бизнесменов работают на СВР и ГРУ. Вскоре после этого в Варшаве военная прокуратура возбудила следствие по делу двух польских офицеров, подозреваемых в шпионаже в пользу России. А через год, когда Польшу приняли полноправным членом в НАТО, Варшава выдворила из страны 9 российских дипломатов, назвав их сотрудниками СВР. В ответ пришлось выдворить из Москвы адекватное число польских дипломатов.

 Антироссийские акции продолжились в январе 2000 года. Персонами нон­грата объявили очередную группу российских дипломатов, являвшихся сотрудниками варшавских резидентур СВР и ГРУ. Через год польский премьер Лешек Миллер отправил в отставку группу польских выпускников московских спецвузов. В их числе оказался руководитель Управления охраны государства Збигнев Новек. Так было положено начало новому витку охоты на «инсайдеров из числа агентов КГБ». Вынужден был подать в отставку начальник военной разведки Тадеуш Русак. Затем было ликвидировано Управление охраны государства (УОГ). Вместо него создали две новые структуры – Агентство внутренней безопасности во главе с бывшим профессором факультета журналистики Варшавского университета Анджеем Барциковским и Агентство разведки. Его руководителем был назначен Збигнев Сементковский. Всего тогда из УОГ было уволено 420 сотрудников, контактировавших в свое время с советскими коллегами.

 В довершение всего в феврале 2007 г. в Варшаву были отозваны послы Польши в Австрии (Марек Жедрыс) и Кувейте (Казимеж Романски), а также главы посольств в Турции и Китае. В ЦРУ и МИ-6 имелись подозрения в том, что они были агентами посткоммунистической польской военной разведки и поддерживали слишком тесные связи с Москвой.

 Несмотря на все эти чистки, советники из варшавского представительства ФБР считали, что процесс избавления от «наследия КГБ» затягивается. В итоге на уволенных в феврале с.г. руководителей польских силовых структур невольно упала тень подозрения в работе на Москву.

 На этом фоне по-иному смотрится трагедия, которая произошла 23 января 2008 г. с элитой польских военно-воздушных сил в районе военной базы в Мирославце. Там упал польский военно-транспортный самолет «Каса­295». На его борту находились имевшие в прошлом устойчивые связи с советскими коллегами генерал Анджей Анджеевский, командир бригады тактической авиации, а также командиры 21-й и 12-й авиационных баз ВВС Польши полковники Ежи Пилат и Дариуш Мачонг. Вместе с ними погибли находившиеся на борту самолета 4 подполковника, 6 майоров и 4 капитана. Случайной ли была эта страшная катастрофа?

Аргумент «АН»

Противоракетный щит в Польше

 БЕССРОЧНЫЙ договор об отказе от разведывательных систем ПРО для прикрытия территории своей страны был подписан руководителями США и СССР в мае 1972 года. Он просуществовал до 2002 г., когда США официально вышли из него и приступили к развертыванию национальной системы противоракетной обороны (НПРО). В настоящее время в этот американский проект вовлечены Великобритания, Австралия, Дания, Франция, Германия, Италия, Израиль, Индия, Япония, Нидерланды, Тайвань, а также Польша и Чешская Республика. На территории многих из этих стран уже размещены мобильные пусковые установки, задействованы плавучие РЛС и авиабазы.

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