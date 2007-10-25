Следствие вели кремлевские знатоки

В прошлых номерах «АН» мы начали рассказ об операции разведки СССР с целью склонить Вашингтон отказаться от оккупации Кубы. Главную роль в этом спектакле театра тайных операций сыграл спецагент влияния полковник ГРУ Олег Пеньковский. В ходе его внедрения был проведен комплекс оперативных мер, которые подкрепляли его легенду «инициативника». Например, демонстративный арест Пеньковского в тот момент, когда Вашингтон принимал решение об интервенции на Кубу. Громкое разоблачение предателя в Москве убедило Кеннеди, что информация, переданная им ЦРУ, – достоверная. К всеобщему облегчению, ядерные державы разошлись с миром. Но родился миф о самом крупном шпионе времен холодной войны. Мы продолжаем публикацию истории об этой загадке мира шпионажа.

Шпион копирует секреты на подоконнике



ТРУДНОСТЬ слежки за Пеньковским заключалась в том, что он проживал в ведомственном доме на Ко­тельнической набережной. Сотрудники КГБ проложили по дну Москвы-реки кабель, с помощью которого осуществлялось управление ящиком из-под рассады на балконе этажом выше. Как только Пеньковский раскладывал на своем подоконнике секретные документы для пересъемки, с соседнего балкона выдвигался ящик с вмонтированой в него камерой. Она и фиксировала все действия «шпиона». Согласно этой версии, последний, видимо, должен был предварительно протирать оконное стекло, чтобы добиться качественных изображений. А можно было просто запереться в туалете и снимать сколько надо при свете лампы в 500 свечей. Но КГБ хотелось лишних доказательств примитивного ковар­ства «агента ЦРУ».

В 2005 г. бывший председатель КГБ, Семичастный, разъяснил смешную ситуацию с подоконниками: «Для установки скрытой кинотехники мы проникли в квартиру и сняли с ее помощью четыре части фильма по 30 минут. Мы подсовывали Пеньковскому туфту, чтобы у американцев голова шла кругом. Он это передавал, а они принимали это за чистую монету и платили ему такие премии, что становилось ясно – клюнули! И вбухивали соответствующие финансы на ответные меры…»



Арест «агента ЦРУ»



КОГДА Пеньковский сделал вид, что обнаружил за собой слежку, он, естественно, не испугался. Мол, разберутся и снимут. Но сообщил о факте Чиз­холму. Британцы всполошились. Пред­ло­жили перейти на связь с использованием нелегального разведчика. Пень­ковский отказался. Это вызвало у британской внеш­ней контрразведки дополнительное подозрение. Затем британцы из МИ-9 (организация побегов провалившихся на территории противника агентов) предложили вывезти Пеньковского из СССР по нелегальному каналу. Но и это бесстрашный псевдоагент отверг. В разгар Ка­риб­ского кризиса, согласно плану операции, его арестовали.

Арест Пеньковского был осуществлен таким образом, чтобы в течение нескольких часов об этом стало известно в Вашингтоне. Это должно было укрепить уверенность ЦРУ и президента США в том, что информация полковника ГРУ была подлинной. Теперь Кеннеди знал, что ракетное преимущест­во США не столь значительно. И Хрущеву об этом было изве­стно. Поскольку игроки видели карты друг друга, они лишились возможности блефовать. Через 24 часа после ареста Пеньков­ского Хрущев отправил Кеннеди свое знаменитое послание: «Только лунатики или самоубийцы, которые желают своей собственной смерти, будут стремиться уничтожить Вашу страну…» В ответ Кеннеди предложил сделку: «…демонтируйте свои ракеты, и мы оставим Кубу в покое». Хрущев согласился, и кризис был исчерпан.

Несколько слов о процедуре ареста Пеньковского. Произошло это 12 октября 1962 г. в кабинете куратора разработки – начальника контрразведки генерал-полковника Олега Грибанова. Обычно арестованного передают следователям в Лефортово. А здесь в день ареста с «предателем Ро­ди­ны» встречаются не только начальник контрразведки, но и лично председатель КГБ В. Семичастный. Предлог явно надуманный. Видите ли, Семичастному захотелось посмотреть в глаза «подлому предателю» и лично услышать о мотиве преступления.

В действительности было необходимо внести поправки в задуманную игру. Под гарантии Семичастного Пеньков­ский принял участие в оперативной комбинации по захвату с поличным американского дипломата-разведчика. Для этого дал американской резидентуре условленный сигнал о необходимости срочной связи. Та согласилась и направила сотрудника московской резидентуры к месту тайника-ловушки. Пеньков­ский заложил его в подъезде дома на Пушечной улице.

Выемка тайника американским разведчиком была снята на кинопленку. Во время изъятия из тайника контейнера с шпионскими материалами был арестован сотрудник посольской резидентуры ЦРУ Ричард Джэкоб. После этого 11 английских и американ­ских разведчиков, работавших в посольствах Англии и США в Москве, были объявлены персонами нон грата и выдворены из Советского Союза как лица, причастные к шпион­ской деятельности.

Арест Пеньков­ского также был использован для чистки и в органах госбезопасности. Лишились своих постов многие выдвиженцы Хрущева. Место начальника ГРУ Серова занял первый заместитель председателя КГБ генерал Петр Ивашутин, руководивший военной разведкой следующие 24 года. Был смещен и командующий ракетными войсками и артиллерией Сухопутных войск Сергей Варенцов. Перефразируя известное изречение, можно сказать, что если бы Пеньковского не было, то его следовало бы придумать. Это та цена, на которую пришлось пойти, чтобы американцы поверили.



Дорога на эшафот



СОТРУДНИКАМ разведки и контрразведки было полуофициально сообщено о точном времени выхода приговоренного «к вышке» Пеньковского во внутренний двор. Взглянуть на живого шпиона хотелось всем. Особенно молодым офицерам, которым видавшие виды ветераны уступили наиболее удобные места у окон. Мы видели, как во двор через ворота 4-го подъезда дома 2 въехала белая «Волга-пикап». Вскоре появилась охрана. И после некоторой паузы со стороны дверей в подвальное помещение вышел высокий, как нам казалось сверху, человек с седеющими, гладко зачесанными назад волосами. Он был в сером костюме, держался прямо и явно не торопился. Взглянув наверх, он увидел, что из всех окон на него смотрели любопытные глаза сотрудников советской контрразведки и разведки. Эта картина запечатлелась в памяти очевидца на всю жизнь. Очень хотелось знать, о чем же думали чекисты и приговоренный.

Существует апокрифическая версия казни Пеньков­ского. Жуткая версия – якобы его заживо сожгли в назидание другим сотрудникам совет­ских спецслужб. Можно ли доверять этим слухам? Никого не сжигали. Всех расстреливали. Специально для этого существовали офицеры из МВД. Ветераны рассказывали, что Пеньковского расстреляли на территории Бутырской тюрьмы 16 мая 1963 года. Положили его в какой-то дешевый гроб и отвезли в крематорий. Судя по всему, когда его сталкивали в печку, то засняли на пленку, чтобы иметь документальное подтверждение казни.

Вместо заключения

КОГДА в результате оперативной комбинации срываются финансовые поступления в карманы военных корпораций – жди какой-то реакции. И на Западе, и на Востоке. Дело Пеньковского стало началом падения президента Кеннеди. Ему это «ястребы» не простили и постарались взять реванш. Несостоявшаяся во многом благодаря Пеньковскому интервенция США против Кубы привела к созданию в рамках НАТО многосторонних ядерных сил (1963 г.) и плавно переросла в американское вмешательство во внутренние дела Вьетнама, Лаоса и Камбоджи (1964 г.). Туда, где нужно было потеснить СССР.

По данным британской разведки, «верный слуга царю», выполнив задание партии, сменил свою анкету, адрес и внеш­ность. Пеньковский уже в новом обличии продолжил службу в одном из секретных научных подразделений разведки. В Москве против этой версии особо не возражали. Кому хочется признаваться в собственных грехах и грехах отцов своих.