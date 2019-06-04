В Рособрнадзоре опровергли слухи о вознаграждении наблюдателей на ЕГЭ

В Рособрнадзоре заверили, что информация о том, что некоторым наблюдателям якобы заплатили за выявление нарушений во время проведения ЕГЭ, не является достоверной.

В Рособрнадзоре рассказали о нарушителях на ЕГЭ

«Распространяемая информация о том, что наблюдатели получают вознаграждение за выявленных нарушителей, не соответствует действительности. Принятие мер в отношении нарушителей также не относится к компетенции наблюдателей», - заявили в пресс-службе Рособрнадзора.

Ранее в СМИ появились сообщения о том, что общественные наблюдатели, представившись школьниками, спрашивали у выпускников о наличии шпаргалок, а затем сообщали о нарушениях организаторам, передаёт АГН "Москва".