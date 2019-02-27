В России можно будет получить высшее образование, не поступая в ВУЗ
27 февраля 2019, 13:44 [ «Аргументы Недели» ]
В России собираются сделать законным высшее самообразование. Министерство науки и высшего образования в этом году подготовит необходимые поправки в закон «Об образовании», позволяющие получать знания вне стен ВУЗов.
Осталось лишь определить, как именно будет оцениваться уровень подготовки студентов, обучающихся самостоятельно, передаёт газета «Известия». В ведомстве подчеркнули, что на первых порах нововведение будет действовать только для отдельных курсов.
В пресс-службе Министерства уточнили, что поправки разрабатываются для «стимулирования граждан к получению образования в рамках федеральной программы «Новые возможности».