На Западе назвали лучшие российские университеты

В международный рейтинг лучших ВУЗ-ов планеты попали более 20 российских университетов. Топ-лист высших учебных заведений составлен по пяти номинациям, которые включили в себя естественные, технические, общественные и гуманитарные науки. Московский университет имени Ломоносова лидирует среди российских практически во всех науках.

Ну, а самыми лучшими в мире названы американские и европейские университеты. Перечислять их даже не имеет смысла. Они все на слуху: Оксфорд, Гарвард, Кэмбридж, Стэнфорд.

С самим списком победителей можно ознакомиться, перейдя по этой ссылке. Рейтинг ежегодный. Его составляет одно из крупнейших международных аналитических агентств.