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Инновации аграрного образзования
23 ноября 2018, 18:39 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]
Депутаты ЗСК вместе с вице-губернатором Кубани Андреем Коробкой приняли участие в совещании под председательством руководителя федерального Минсельхоза Дмитрия Патрушева. Главной темой обсуждения стали вопросы аграрного образования в стране.
Местом встречи министра с законодателями и ректорами ведущих сельскохозяйственных вузов России стал КубГАУ – один из крупнейших в РФ по своему профилю и второй в рейтинге по востребованности среди высших учебных заведений аграрной направленности.
Перед совещанием его участники побывали сначала в Национальном центре зерна имени П.П. Лукьяненко. После чего в рамках мероприятия открыли в торжественной обстановке ветеринарную клинику КубГАУ. А также посетили расположенные в вузе центр климата и испытательную лабораторию по качеству пищевой продукции. В ходе экскурсии гости ознакомились с университетским кампусом и осмотрели курени.
Говоря о перспективах аграрного образования в России, вице-спикер ЗСК, ректор КубГАУ Александр Трубилин отметил, что быстрое развитие технологий требует уже сегодня формировать у выпускников практические навыки на таком уровне, чтобы молодые специалисты, придя на производство, сразу стали себя уверенно чувствовать на рабочем месте.
«В программе развития университета совершенствование практической подготовки обучающихся, это одна из ключевых задач. В животноводстве у нас, к примеру, используются самые современные и инновационные подходы. Полностью внедрена автоматизированная система управления стадом. Хорошо оборудованы учебные классы, что делает их фактически аудиториями как в поле, так и на ферме», - подчеркнул он.
По мнению министра сельского хозяйства РФ Дмитрия Патрушева, сейчас перед всем отечественным АПК стоит задача создать на основе высоких технологий экспортноориентированный сектор, обеспеченный квалифицированными кадрами.
«Современное сельское хозяйство – крупнейший потребитель инноваций в мировой экономике. Новейшие достижения генетики и селекции, цифровые сети и умные фермы – все это массово входит в агропром, становится технологической базой сельхозпроизводства. Работать в этих условиях должны специалисты другого уровня и качества. Поэтому мы уделяем приоритетное внимание господдержке аграрной науки и образования, в этом году на данные цели выделено более 26,3 миллиарда рублей», - сказал министр.
В настоящее время главное аграрное ведомство страны координирует деятельность 54 вузов, обучение в которых проходят более 300 тысяч студентов. О значении квалифицированных кадров в области сельского хозяйства для Краснодарского края в своих выступлениях неоднократно говорил и председатель Законодательного Собрания Юрий Бурлачко. Ведь во многом благодаря им аграрная отрасль развивается в ногу с временем. Законодатели Кубани постоянно работают и над формированием нормативной базы, создающей благоприятные условия для местных сельхозтоваропроизводителей.
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