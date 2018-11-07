РМК устроила технотур для школьников Челябинска

Ребята из 82 лицея Челябинска вместе с педагогами побывали на предприятиях группы РМК в Карабаше и Кыштыме, удивились их чистоте, экологичности и производительности и даже потеряли дар речи при взгляде на расплавленный металл.

Технотрип устроили специалисты Русской медной компании. Они собрали лицеистов для того, чтобы рассказать, как получаются листы меди и медная катанка, как собираются газы и используется максимальное количество меди даже из шлака и почему это так благоприятно сказывается на экологичности предприятий.

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