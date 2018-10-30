В Караганде обсудили пути продвижения историко-культурного наследия народов

23 октября в Карагандинском экономическом университете Казпотребсоюза состоялся международный круглый стол, посвященный развитию межкультурного взаимодействия и формированию единого образовательного пространства России и Казахстана.

Мероприятие было организовано фондом социально экономического развития «Евразийское содружество» (Россия) при содействии акимата Караганды и Карагандинского экономического университета Казпотребсоюза (Казахстан). Представители академического сообщества, политологи, социологи, экономисты и журналисты обсудили пути межрегионального взаимодействия и инструменты погружения молодежи в локальный историко культурный контекст.

Обращаясь к собравшимся, проректор по научной работе, стратегическому и инновационному развитию Карагандинского экономического университета профессор Гульмира Накипова отметила, что сегодня, как никогда ранее, важно изучать историко культурное наследие народов и продвигать среди молодежи идеи межнационального согласия. «На взаимном уважении к истории, религии и культуре строится успешное будущее наших стран и всего Центрально Азиатского региона», – подчеркнула она.

Эксперты проанализировали место и значение общих евразийских ценностей в диалоге культур России и Казахстана, а также наметили инструменты развития единого открытого образовательного пространства, способного преодолеть утечку мозгов и осуществить опережающую подготовку специалистов для наших стран.

С неподдельным интересом аудитория восприняла выступления директора Центра мониторинга и развития научно исследовательской работы Карагандинского экономического университета Казпотребсоюза профессора Аяпбергена Таубаева и главного эксперта Центра Дмитрия Улыбышева. В своих докладах они сформулировали свои предложения, как стимулировать рост объемов и качества российско0казахстанских проектов между университетами, каким образом включить их в повестку межстранового взаимодействия и, в конечном итоге, ускорить развитие интеграции в Центрально Азиатском регионе.

Диалог экспертов продолжился обсуждением гуманитарной составляю-щей сотрудничества. Ему посвятили свои выступления председатель Молодежной Ассамблеи народов Южного Урала, эксперт фонда «Евразийское содружество» Екатерина Тельцова и председатель Комитета по развитию человеческого капитала Палаты предпринимателей Карагандинской области профессор Елена Петренко. Опираясь на специфику гуманитарной подготовки в вузах, они остановились на направлениях этнокультурного взаимодействия в процессе изучения истории, традиций, верований и быта народов. По справедливому выражению Елены Петренко, «подчас именно гуманитарная повестка становится тем фундаментом, на котором строятся прочные, доверительные отношения между государствами. Сформировать ее и вовлечь в нее молодежь – это вызов нашего времени. Мы должны его принять».

К обсуждению вопросов молодежного взаимодействия присоединились директор НИИ экономико правовых исследований Карагандинского экономического университета Казпотребсоюза профессор Талгат Ханов и завкафедрой маркетинга и логистики профессор Сауле Мажитова. Они рассказали об опыте университета по работе с мультиконфессиональной студенческой аудиторией и предложили комплекс мер, повышающих эффективность культурных связей студентов России и Казахстана.

В открытой дискуссии в рамках круглого стола выступили ученые Казахстана, специалисты Управления по вопросам молодежной политики и Ассамблеи народов Карагандинской области, а также Молодежной Ассамблеи народов Южного Урала. Особенно запомнились собравшимся яркие выступления представителей экономического университета – доцентов Даурена Саржанова и Аликжана Феткулова, а также Ерика Букатова. Они акцентировали внимание на необходимости организации симметричных культурных программ обмена студентов, а также циклов «зеркальных» гостевых лекций профессоров на темы культуры и искусства братских народов.

В завершении деловой программы для молодежных активистов состоялся интерактивный турнир «Студенческое молодежное сотрудничество как инструмент евразийской интеграции» и деловая игра «Молодежный стиль: прогресс, инновации, креатив». В них приняли участие активисты студенческого молодежного движения «Евразийский экспресс: Россия – Казахстан – Таджики-стан» из Караганды, а также студенты и аспиранты Карагандинского экономического университета Казпотребсоюза. Деловая игра и турнир вызвали большой интерес у молодых казахстанцев. Ребята работали в малых группах, а всего в турнире приняло участие свыше 80 человек.

Проект реализуется с использованием гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.