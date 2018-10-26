Челябинские финансовые эксперты: как смолоду защититься от бедности в старости

Пенсионный возраст в России повысился, а трудоспособность с годами снижается. При этом уровень жизни каждому хочется, как минимум, сохранить на достигнутой планке, а в идеале – улучшить. Но о реализации этой цели необходимо задумываться заблаговременно.

Своевременное формирование финансовой подушки безопасности, обучение с детства грамотному финансовому поведению, использование различных инструментов для обеспечения стабильного дохода в 60+, – эти и другие темы затронули спикеры на пресс-конференции «Челябинские финансовые эксперты: как защититься от бедности в старости», состоявшейся 25 октября в областном пресс-центре медиа-холдинга «Гранада Пресс».



Эксперты ответили на вопросы о том, насколько важна в условиях систематических изменений в законодательстве экономическая подкованность; как научиться самостоятельному финансовому планированию; что может обеспечить человеку достойный уровень жизни в старости; какие способы «подстраховаться» перед неизвестностью будущего популярны сегодня и, наконец, какие гарантии и льготы дают различные продукты на финансовом рынке.



Финансовые азы – с детства до старости



Ирина Кетова, руководитель Челябинского Регионального методического центра (РМЦ), к.т.н., доцент Челябинского филиала Финансового университета при Правительстве РФ:



– Недавно в России на законодательном уровне был увеличен пенсионный возраст. Понятно, что это решение – непопулярное для населения, но люди должны озадачиться тем, как будут проживать свою жизнь в старости. И наши мероприятия по финансовой грамотности нацелены на то, чтобы уже с дошкольного возраста обучать детей грамотному финансовому поведению. А то современные дети знают, например, стоимость гаджетов и развлечений, а об элементарных вещах (ценах на продукты питания), к сожалению, не имеет представления. И молодежь в основном не задумывается о том, что её ждет в старости, живя по принципу: всё, что пришло, нужно тут же израсходовать.



Наши обучающие мероприятия рассчитаны на разные целевые группы. В первую очередь, это школьники разных возрастов. Чтобы они получили практические финансовые навыки, Челябинский РМЦ реализует проект по обучению педагогов финансовой грамотности, которые затем будут обучать школьников по специально разработанным программам и пособиям. В частности, мы обучаем оставлению личного финансовый плана, т.к. финансовое планирование – основной структурный элемент управления средствами. Уже с детства необходимо прививать необходимые навыки по планированию бюджета. И мы рекомендуем учителям рассказывать школьникам, как формируется семейный бюджет домохозяйства, что такое доходы и куда идут расходы. И самое главное, нужно учить детей тому, что не все деньги сразу нужно тратить, 10% необходимо откладывать.



Ещё одна целевая группа – молодежь (студенты). Ведь они скоро выйдут на работу, будут иметь источники дохода. А значит, молодым людям необходимо привить навыки финансового планирования, чтобы они грамотно вели учет своих доходов и расходов и создавали финансовую подушку безопасности, которая им пригодится в старости. И, наконец, старшее поколение. Оно к финансовому планированию относятся скептически, считая себя грамотными в этом вопросе, ведь у них с прошлого сохранилась привычка сберегать средства. Но для пожилых людей актуальны и другие темы – например, использование различных финансовых инструментов, инвестиций, страхования, а также тема предостережения от различных видов мошенничества.



Мы надеемся, что работа по финансовой грамотности будет вестись у нас не эпизодически, как это было раньше, а постоянно, на систематической основе.



Фундамент «финансового домика»



Наталья Согрина, к.э.н., доцент кафедры «Экономика и финансы» Челябинского филиала Финансового университета при Правительстве РФ:



– Пенсионный возраст увеличен, а трудоспособность с возрастом снижается, и у многих сегодня в 50-60 лет – упадок жизненных сил. Люди живут в ожидании того, когда же им наконец не нужно будет вставать к 8 утра на работу. Но во сколько лет выходить на пенсию – можно решать самому. А для этого необходимо уже сейчас задумываться о том, как обеспечить себе достойную старость. Сегодня это возможно, т.к. на финансовом рынке существуют продукты, позволяющие, не дожидаясь установленного государством срока, выходить на пенсию тогда, когда вы сами решите.



Вообще, фундамент «финансового домика» должен складываться из трёх основных «кирпичиков». Первый – это создание финансовой подушки безопасности на 3-6-месячный период (на случай, если вдруг будет утрачен источник дохода). Второй кирпичик – это необходимость страхования. Отношение к нему в нашем обществе довольно скептическое, но, исследовав страховой рынок, я пришла к выводу, что не всё так плохо. Обязательства, в частности, по долгосрочному страхованию жизни у СК в приоритете и они выполняются. Кроме того, у такого страхования есть ряд преимуществ. Это и возможность оформления 13%-ного налогового вычета, и возвращение денег в случае ненаступления страхового случая в оговоренный срок, и право наследования вашей страховки. Если в государственном пенсионном обеспечении в случае вашего ухода из жизни раньше прописанного в законе пенсионного возраста всё остается государству, то в случае с добровольным страхованием жизни вы вправе заранее прописать в договоре, кто будет наследником вашей накопленной страховой суммы. Причем в любой период времени действия договора вы можете менять наследников по своему усмотрению. Кроме того, по истечении определенного срока вы можете претендовать на досрочное расторжение договора, либо с минимальными потерями для себя, либо с получением своих денег в полном объеме.Также в рамках добровольного досрочного страхования жизни набирает обороты страховая инвестиционная программа. Она позволяет помимо страховки получить ещё и инвестиционный доход от вложения этих сумм на рынке ценных бумаг.



И, наконец, третий кирпичик – это забота о пенсии. И здесь тоже существует много продуктов, как на рынке страхования, так и в других финансовых нишах – в банковской сфере, на рынке ценных бумаг и т.д. То есть существуют разные альтернативы государственному пенсионному обеспечению.



Чем больше инструментов – тем надежнее



По мнению экспертов, не нужно забывать и о традиционных накоплениях. Это и приобретение недвижимости, и банковские депозиты, и покупка валюты (сейчас, правда, это рискованное действие), и приобретение драгоценных металлов.



«Многие боятся связываться с фондовым рынком, что связано с низкой финансовой грамотностью населения, – говорит Валерий Ткачук, финансовый советник «БКС Премьер». – Но если посмотреть историю этого рынка, то на протяжении десятилетий он только растёт. Что касается точек входа в рынок, то тут можно провести аналогию с недвижимостью. Вы же ее покупаете не когда она дорожает, а когда дешевеет, либо на стадии строительства, когда жилье еще не выросло в цене. Ценные бумаги приобретаются по такому же принципу. Но в отличие от той же недвижимости ценные бумаги обладают хорошей ликвидностью – от них можно избавиться в любое время. К выбору ценных бумаг нужно подходить не самому, а с помощью различных финансовых институтов. У кого доход больше, может рисковать и вкладывать в рынок акции, у кого доход меньше – инвестирует в рынок облигаций, более надежный инструмент. Постепенно формируя свой портфель из различных финансовых инструментов, можно получать доходность в два раза больше, чем с банковского депозита. Плюс, в случае с индивидуальным инвестиционным счётом, существуют поощрения со стороны государства в виде налоговых льгот».



Лучше, как известно, раскладывать яйца по разным корзинам, чтобы более уверенно смотреть в своё будущее, напоминают спикеры. «Наша задача – рассказывать обо всех плюсах и минусах различных способов сохранения и преумножения средств, о том, что более рискованно, а что – менее, учить наших граждан этими инструментами правильно пользоваться, – говорит Ирина Кетова. – Мы, по сути, позиционируем себя как врачи. Мы анализируем финансовое состояние человека и даём всевозможные рецепты. Но при этом в рамках просветительской кампании мы никому ничего не навязываем. Каждый решает сам, какой способ обеспечения достойной жизни выбрать для себя».



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