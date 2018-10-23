Южноуральские студенты получат гранты губернатора на реализацию идей
23 октября 2018, 13:02 [ «Аргументы Недели. Челябинск» ]
Конкурс "Студенческая инициатива", который был учрежден в прошлом году парламентарием Владимиром Бурматовым, поддержал глава региона Борис Дубровский. С его помощью состязание станет ежегодным, в нем появятся новые номинации и гораздо большее число участников.
- Часто участниками нашего конкурса становятся проекты, находящиеся на самом старте осуществления, - рассказал Владимир Бурматов. - Выигранные гранты дают толчок к развитию идеи - студенты покупают оборудование, технику, расходные материалы, а впоследствии эта идея развивается и выходит уже на федеральный уровень.
Добавим, что конкурс теперь пройдет для всего Южного Урала. в прошлом году из 163 тысяч участников были выбраны 77 победителей, которые получили гранты от 20 до 50 тысяч рублей.
Заявки принимаются до 18 ноября на эл.почте studin74@mail.ru, полные условия доступны в соцсети «ВКонтакте». Уже в конце ноября лучшие идеи защитят очно их авторы, а победители станут известны до 3 декабря
Воспитатель тигров Михаил Зарецкий (Документальный фильм)
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес