Южноуральские студенты получат гранты губернатора на реализацию идей

Конкурс "Студенческая инициатива", который был учрежден в прошлом году парламентарием Владимиром Бурматовым, поддержал глава региона Борис Дубровский. С его помощью состязание станет ежегодным, в нем появятся новые номинации и гораздо большее число участников.

- Часто участниками нашего конкурса становятся проекты, находящиеся на самом старте осуществления, - рассказал Владимир Бурматов. - Выигранные гранты дают толчок к развитию идеи - студенты покупают оборудование, технику, расходные материалы, а впоследствии эта идея развивается и выходит уже на федеральный уровень.

Добавим, что конкурс теперь пройдет для всего Южного Урала. в прошлом году из 163 тысяч участников были выбраны 77 победителей, которые получили гранты от 20 до 50 тысяч рублей.

Заявки принимаются до 18 ноября на эл.почте studin74@mail.ru, полные условия доступны в соцсети «ВКонтакте». Уже в конце ноября лучшие идеи защитят очно их авторы, а победители станут известны до 3 декабря