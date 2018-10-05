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В Чурилово достроят новую современную школу
5 октября 2018, 14:33 [ «Аргументы Недели. Челябинск» ]
Новую школу для жителей микрорайона Чурилово в Челябинске достроят к началу следующего учебного года. Такое требование выдвинул депутат госдумы Владимир Бурматов в ходе посещения строящегося здания. Кроме того, он помог ученикам быстрее добираться до местной школы — сейчас их будет собирать школьный автобус.
Напомним. что два года назад парламентарий вместе с главой Южного Урала Борисом Дубровским они добились федерального финансирования. и на возведение школы и детсада выделили более миллиарда рублей. Это было исполнение наказа местных жителей.
Проект был задуман грандиозный, стоимостью почти миллиард рублей, только региональными силами его осуществить было невозможно, - рассказал парламентарий. - Строительство ведется под нашим жестким контролем.
На эти средства в Чурилово построят большую школу. Где смогут учиться 63 класса. Здесь будут спортивные, тренажерные и танцевальные залы. Столовая на 550 мест и актовый зал на 430. Новое учебное заведение заберет основную нагрузку от местной школы №116, которая принимает сейчас до 12 классов в параллели, и станет второй в поселке.
Отметим. что школа будет доступна для учеников с ограниченными возможностями здоровья и образование в ней будет построено по системе облачных технологий - «Школа будущего». Это позволяет редактировать один и тот же документ одновременно и педагогу, и школьнику, а также сдавать контрольные и домашние задания дистанционно. Школьники в восторге от столь технологичного образования.
Добавим. что теперь жителям отдаленных домов не нужно по часу добираться до школы в жару и снегопад — для них парламентарий запустит школьный автобус.
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